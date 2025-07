El PP denuncia el bloqueo a las comisarias de Policía Naciona y Guardia Civil en Puerto del Rosario

El grupo popular en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha denunciado la falta de claridad en torno al suelo destinado a las futuras instalaciones de la Policía Nacional y Guardia Civil, señalando que la situación «ha dejado al municipio de Puerto del Rosario en una situación de bloqueo».

Los conservadores recriminan la contradicción permanente entre el alcalde del municipio, David de Vera (CC), y la directora insular de la Administración del Estado, María Jesús de la Cruz (PSOE), «al acusarse mutuamente de inacción mientras el tiempo sigue pasando», afirman. Además, añaden que «el alcalde dice que ha pedido el suelo, la directora insular asegura que no se ha hecho. Lo que es evidente es que las instalaciones no existen, no avanzan y nadie asume responsabilidades. Es inaceptable».

"Las instalaciones siguen sin fecha alguna"

«Es lamentable que dos responsables públicos utilicen un asunto tan importante como este para lanzarse reproches cruzados, en lugar de colaborar y resolverlo. Entre tanta confusión, lo único claro es que las instalaciones siguen sin ejecutarse y sin fecha alguna», señalan desde el grupo conservador.

Desde el PP se anuncia que preguntarán por las dependencias destinadas a la Policía Local, que según el propio Ayuntamiento se ubicarían en el Centro Comercial, «pero a día de hoy siguen sin habilitarse».