Carmelo Torres: "No sé si quieren proteger La Cornisa o nos están mintiendo"

¿La polémica de las casas antiguas de Puerto Cabras en La Cornisa no cesa…?

No, ya parece un culebrón, y con varias entregas. Y no debería ser así. Desde el punto de vista patrimonial e histórico ese conjunto debería haber sido lo primero que se tendría que tener protegido. Yo no sé en qué estaban pensando en 2017 Nicolás Gutiérrez (alcalde), Roberto Padilla (concejal de Urbanismo) o Alejo Soler (concejal de Cultura), todos de CC, cuando se aprobó el PGOU, pero resulta obvio que no en proteger el patrimonio, pues ese ‘Buen Plan, tall y como entonces nos lo vendían, terminó por desproteger La Cornisa y otras zonas del minúsculo casco histórico de Puerto de Cabras.

Es uno de los pocos conjuntos de viviendas del antiguo Puerto de Cabras y 16 de ellas quedan fuera de protección ¿Cómo lo asimila?

Me llamó mucho la atención que en su momento se desprotegiera una zona con enorme valor patrimonial para proyectar una edificación de hasta seis alturas, cerrando aún más la ciudad al mar y afeando el frente marítimo. ¿Cómo lo asimilo, ... no lo asimilo, esta barbarie no puede continuar y por ello se han interpuesto algunas alegaciones al Catálogo para lograr que se introduzca en el mismo a estas viviendas.

¿Qué valores patrimoniales atesora La Cornisa?

Hablamos de algunas de las primeras viviendas de la capital insular, de unas casas levantadas con materias y técnicas constructivas ya en desuso, han sido testigo del paso del tiempo, atesoran valores etnográficos, forman parte de la primera trama urbana diseñada por Miller ya a inicios del siglo XIX, e incluso allí se ubica la primera alcantarilla de la ciudad y debe considerarse que además esas viviendas no han sido estudiadas, pudiendo depararnos enormes sorpresas.

¿Existen mecanismos para la protección de esta zona del viejo Puerto de Cabras?

Sí, claro, si no pueden incluirse en el Catálogo, que se inicie su declaración como BIC, en la categoría de Conjunto Histórico, y listo, quedarían protegidas en cuanto el Ayuntamiento, el Cabildo o Dirección General de Patrimonio le dé luz verde. Una vez más los majoreros volvemos a hacer el ridículo, mostrando que frente al deseo de protección se alza el fantasma de la salvaje especulación y el desarrollismo, con el dinero por bandera. Si esto lo hacen a la luz del día y a la vista de todos, no quiero pensar que harán en otras áreas que se nos escapan a la mayoría de la ciudadanía, y todos sabrán a qué políticos, empresarios y técnicos me refiero. Me consta que el actual equipo de Gobierno municipal está luchando contra muchos intereses e interesados.

En 2018 usted propuso declarar BIC 75 viviendas del casco histórico de la antigua capital.

Bufffff, sí. Esa historia daría para muchas páginas. Sólo decirle que lo presenté hasta en tres ocasiones, dos ante el Cabildo, una con 75 viviendas y otras con más de 130, incluyendo el patrimonio industrial, y otra ante la Dirección General de Patrimonio, que en ese entonces dirigía el mismo que en la actualidad, Miguel Ángel Clavijo (CC), ¡qué curioso! . En la Dirección General ‘extraviaron’ hasta los dos tomos a los que les di registro de entrada, y ahora dice que hay que protegerlo, ¿esto es un chiste?

¿Le hicieron caso las instituciones?

No, lo que hicieron tanto cargos políticos como técnicos fue darle largas al asunto y, si me lo permite, cachondearse y darles que hablar en sus corrillos. Curioso que Juan Jiménez (PSOE) estuviera presente en una Mesa Debate acerca de la propuesta de BIC en 2018, con concierto incluido, y que sus palabras se las llevara el viento, primero siendo consejero de Cultura del Cabildo y luego como alcalde de la capital; aunque es de reconocer que se invitó a toda la clase política y fue el único que asistió, el resto ni siquiera se rozaron por la zona. Los técnicos del Cabildo no estaban por la labor de trabajar, y se encontraban más ocupados esperando la jubilación.

¿Y no es curioso que ahora tanto la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias y desde el Cabildo aseguren que La Cornisa reúne requisitos para ser declarada BIC?

Conociendo como conozco los entresijos de las administraciones y demás, pues no me sorprende. Los políticos se creen el centro del Universo y les incomoda que alguien les deje con las vergüenzas al aire. Si que resulta curioso, pero tiene su cierta lógica, si le hicieran caso a los particulares o colectivos cada vez que alzaran la voz o dieran registro de entrada a algo, … ¿quién estaría gestionando la institución?, … o eso pensarían las mentes más maquiavélicas. Deben bajarse del podium y reconocer que cuando las propuestas nacidas desde la sociedad son justas, y contribuyen al desarrollo, deberían apoyarse por las administraciones y no mofarse de las mismas. Curioso que a los empresarios siempre les pongan la alfombra roja,… poco a poco nos vamos enterando el porqué.

No lo harán,… pero ahora les tocaría pedir perdón por atender más a intereses empresariales especulativos que al valor de lo común, a la defensa de lo poquito que nos han ido dejando, cumpliendo además con la Ley, una Ley en la que las instituciones deberían dar ejemplo acatándola e imponiendo sanciones por su reiterado incumplimiento y no saltándosela. Esto sólo acabará cuando las sanciones por su incumplimiento se impongan al alcalde de turno y no a los ayuntamientos. ¡Que los responsables paguen de su bolsillo!

¿Por qué ahora sí y en su momento ignoraron sus propuestas?

Afortunadamente la situación ha cambiado, no por mis reiterados intentos, ni por una repentina madurez y concienciación de la sociedad, sino porque en el grupo de Gobierno del Ayuntamiento ¡al parecer por primera vez en este siglo! hay una persona con coherencia y sensibilidad hacia el patrimonio cultural. Me refiero a David de León (CC), para mí que ha llegado demasiado tarde, pero ha llegado, y considero que su determinación y tesón terminarán por proteger los casi novecientos bienes que constan en el Catálogo, garantizando su conservación. Con ello se demuestra que no todos los que se meten a política actúan del mismo modo, ¡parece un milagro!

¿Cómo es posible que la isla no cuente con un Catálogo Insular de Patrimonio?

Eso deberían preguntárselo a las personas que gestionan al área correspondiente del Cabildo, tanto al consejero como a los técnicos que mensualmente cobran por defender, preservar y dar a conocer nuestro patrimonio y cultura. Para mí es incomprensible, y más cuando los técnicos y el responsable del área no son nuevos en sus cargos y la Ley lo estableció como de obligado cumplimiento en 2019.

Fuentes municipales aseguran que no se incluyó La Cornisa en el Catálogo por una sentencia judicial.

Es muy cierto. Existe una sentencia que, al parecer es firme, aunque el que no todos los propietarios estén de acuerdo con la demolición de las viviendas de La Cornisa y la construcción de un mamotreto, me hace dudar al respecto, la expiración de las licencias también me genera dudas. Hay que luchar por conservarlas.