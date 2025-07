Luis Alba Pérez: «Trabajamos pueblo a pueblo para atender a los vecinos»

Luis Alba Pérez ( Gran Canaria, 1980) es edil del PSOE en las áreas de Obras, Servicios, Accesibilidad y Cementerio de La Oliva. Se ha destacado como uno de los concejales más activos y valorado por los vecinos

¿Cuáles son los principales problemas que afectan al municipio?.

Uno de los principales retos es el aumento de la población que estamos viviendo en La Oliva. Este crecimiento ha traído consigo un incremento de la inseguridad ciudadana, y debemos abordarlo desde la gestión conjunta entre administraciones para lograr más efectivos, tanto de la Policía Canaria como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Desde el ámbito municipal, actualmente, como gobierno hemos priorizado la diligencia de oposiciones para la incorporación de 12 nuevos policías locales con el objetivo de reforzar una plantilla deficitaria.

Los vecinos valoran cada día su trabajo por la rápida respuesta desde sus Concejalías a sus problemas. ¿Cómo se planifica su trabajo diario?

No le voy a engañar, ésto exige muchas horas, pero lo hago con pasión, me gusta y me motiva. La planificación parte de las necesidades reales, de lo que los vecinos nos trasladan en cada rincón del municipio y de estar en la calle todos los días.

Una de las demandas de pescadores y marineros era el abandono de los servicios del Refugio Pesquero de El Cotillo. ¿Se ha dado respuesta?

El Refugio Pesquero de El Cotillo era competencia de Puertos Canarios y ahora lo es de la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias. Tanto en la legislatura pasada, en colaboración con mi compañero Julio Santana, como en la actual, con Rubén González, hemos colaborado con nuestros medios en la medida de los posible para dar respuesta a las necesidades más urgentes que nos demandaban desde la Cofradía y los marineros.

¿Cómo se va desarrollando el Plan de Accesibilidad de El Cotillo?

Hace cuatro años iniciamos las primeras obras de aceras accesibles. Hoy ejecutamos ya la tercera fase, centrada en la avenida principal de Los Lagos y que conecta con toda la parte baja del pueblo, ya con sus aceras nuevas y accesibles. El Cotillo ha mejorado muchísimo: ahora tiene aceras seguras, bonitas, de calidad y accesibles. Pero no nos quedamos ahí. Las obras de mejora y embellecimiento en espacios públicos como el parque infantil o el Muellito han supuesto un antes y un después en condiciones, accesibilidad, estética y comodidad para vecinos y visitantes. Y nuestro objetivo ahora es poder ejecutar un proyecto que elaboramos hace años y del que ya disponemos de autorización para su primera fase: el Paseo Marítimo Costero.

Esta iniciativa no ha estado exenta de polémica con la tala de árboles. ¿Qué ha pasado?

La polémica surgió por un bulo que produjo una alarma incierta: se decía que se estaban talando árboles, y nada más lejos de la realidad. Lo que se ha ido haciendo es trasplantar esos ejemplares a las zonas ajardinadas de la plaza de la Ermita, creando un nuevo pulmón verde en el pueblo que en menos de un año permitirá una amplia zona de arbolado, donde no la había. Estos árboles, por sus raíces, causaban graves daños a canalizaciones de servicios como agua, luz y afecciones en el saneamiento y cimentaciones de las viviendas colindantes, además de suponer un riesgo por seguridad. Todo se hizo con criterio técnico, con transparencia y, por supuesto, sin perder nuestro compromiso con un entorno verde, seguro y sostenible. La avenida contará con especies arbóreas adecuadas y compatibles así como jardineras a lo largo de todo su trazado.

Uno de los elogios de los vecinos son las actuaciones que realiza su Concejalía en el Cementerio municipal, no sólo en fechas señaladas de recuerdos a los difuntos

El Cementerio es uno de los espacios de los que más orgulloso me siento. Es un lugar muy especial, lleno de sentimiento, donde descansan muchos seres queridos de nuestras familias.Cuando asumí la responsabilidad, era un espacio “oscuro”, con carencias importantes en accesibilidad, limpieza, embellecimiento… Hoy es un lugar bonito, cuidado, que transmite paz, seguro, accesible, y sobre todo, cuidado con el cariño y el mimo que merecen quienes acuden allí a recordar a sus seres queridos.

El muelle de Corralejo, siendo el más rentable de Puertos Canarios, sigue sin ofrecer los servicios necesarios y se encuentra en el más absoluto abandono. ¿Qué piensa al respecto y a las demandas históricas de pescadores y usuarios?

En este punto tenemos que ser muy críticos. Mientras en Playa Blanca, el Gobierno de Canarias ha invertido 35 millones de euros en su puerto la pasada legislatura, aquí nos anuncian un parcheo con una inversión que no llega al millón de euros. El muelle de Corralejo es estratégico, no solo por rentabilidad, sino por su peso para el desarrollo económico, pesquero y turístico del municipio y la isla. Hemos reclamado, lo seguimos haciendo, y no vamos a parar hasta que se entienda que Corralejo necesita y merece una actuación integral y seria.

Se le ha visto actuar por todos los pueblos en muchas mejoras de espacios públicos. ¿Qué se ha hecho en este sentido?

Así es. Hemos trabajado pueblo a pueblo, de la mano de los vecinos y sus asociaciones, para responder a lo que realmente se necesita en cada lugar. Nos queda mucho por hacer y en ello estamos. Cada actuación, cada proyecto nace de esa escucha activa. Además, hemos impulsado más de 30 proyectos que nos permiten adelantarnos, planificar con seriedad y dar respuestas a medio y largo plazo en cada núcleo del municipio. Esa es la base de una gestión útil, responsable y que nos permite estar en puestos de salida como administración a la hora de conseguir fondos externos de financiación.

¿Cómo son las relaciones entre los socios del gobierno?

Destacaría la capacidad de dialogo. Hay coordinación, respeto y creo que voluntad para seguir trabajando para responder a las necesidades de nuestros vecinos. La gestión local necesita estabilidad y eso lo estamos sabiendo mantener. Tanto mi grupo, el PSOE La Oliva, como CC, mantenemos nuestras identidades, pero nos une el compromiso con el municipio.