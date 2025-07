La destrucción de La Cornisa, un anticipo a la barbarie

La Cornisa de Puerto, esa agrupación de pequeñas viviendas de distintos tamaños y volúmenes que se alzan sobre un risco oscuro alongándose al mar y que se encuentra en el “cogollo” de lo que es hoy en día Puerto del Rosario, corre el riesgo de desaparecer para siempre bajo los equipos de demolición (lo que me niego a considerar). Con ello, Perderíamos definitivamente la memoria de lo que fue el Viejo Puerto de Cabras.

La pérdida de la memoria es uno de los dramas más grandes que podemos sufrir los seres humanos. La memoria, es la creadora de nuestra propia identidad.

Sin la memoria no es posible el aprendizaje de nada nuevo, y menos aún podemos darle sentido a nuestro pasado y por ende, tampoco programar acertadamente nuestras actividades futuras.

Sin memoria, no sabemos de dónde venimos y, por tanto, tampoco hacia donde vamos.

Sin memoria, no sabemos por qué caminos debemos transitar ya que desconocemos cuál fue el sendero de dónde venimos.

Si La CORNISA de Puerto desapareciera, (lo que me niego a considerar) con ella se perderá la memoria de lo que fue nuestro pasado. Alguien podrá decirme que quedará el recuerdo. Pero el recuerdo es solamente la reinterpretación subjetiva de lo que existió, no lo que existió realmente, por mucho documento gráfico, literario o sensorial que se conserve de él.

Recuerdos de ese tipo de nuestro pueblo y de nuestra isla tengo tantos que me resisto, en ocasiones, a evocarlos; me hacen daño, tanto daño, porque lo que fue y pudo conservarse, y ya no es, ya no existen….

Cuando de chiquillos bajábamos a la playa de las Cuevas (conocida popularmente como Las Escuevas y recogida actualmente con esta denominación en los planos de la ciudad), donde aprendimos a zambullirnos y a lanzarnos de cabeza al mar desde una roca que se encontraba en lado sur cerrando la pequeña cala, y que con la deformación del paso del tiempo la recuerdo (reinterpretación de la memoria) muy alta, cuando en realidad no sobresalía mucho del mar.

En esta playa, la playa del Pueblo para todos (playa Blanca nos parecía muy alejada), en donde tantos de nosotros, vecinos de Puerto de Cabras, aprendimos a nadar, a disfrutar del mar y a conocer los secretos de las mareas. ¡¡Hay que conservar La CORNISA de Puerto como sea!!

Con esto no quiero decir, que los propietarios, sobre todo los que lo eran originariamente, no tengan derechos , siendo las administraciones publicas competentes en la materia, las responsables de satisfacer, de la manera más justa posible esos derechos.

Como ya son muchos años los que llevo recorridos, he presenciado a lo largo de ellos como muchos elementos patrimoniales de nuestra isla han sido destruidos, y también como poco tiempo después de esto llevarse a cabo, se lamentan los que no hicieron nada por remediarlo, preguntándose por qué fueron destruidos... no quiero que ahora vuelva a suceder lo mismo.

Si La CORNISA desapareciera (lo que me niego a considerar), no por el inexorable paso del tiempo que a todos nos afecta, pues ahí la seguimos viendo, actualmente, orgullosa y desafiante con su límpida simplicidad y belleza.

Hay que tener en cuenta, aun con gran pesar, que la pérdida de gran parte de nuestro patrimonio cultural se debe más a la acción insensible de la piqueta destructora que al paso del tiempo .

Si La CORNISA desapareciera (lo que me niego a considerar,) no pasara mucho tiempo antes que lo lamentáramos todos.

Otra isla sin La Cornisa

Si La CORNISA desapareciera, (lo que me niego a considerar), aquellos que actualmente vuelvan a la Isla de la manera mas natural, que es a través del mar, y que en su retina, seguro, habría quedado impresa la primera imagen de Puerto del Rosario, La CORNISA, su primer pensamiento sería que se han equivocado de puerto, que están en otra isla.

Cuando sean conscientes de que no es otro puerto, que no es otra isla, si no lo que ocurre es que han eliminado La CORNISA (lo que me niego a considerar) , como si nunca hubiera existido ese testigo único de lo que fue nuestro pasado, nos tendríamos que avergonzar y soportar que nos llamen bárbaros, con razón, por no haber impedido semejante barbaridad. n