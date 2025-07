El Consistorio de Antigua no frenará la antena para móviles

El Ayuntamiento de Antigua no ordenará la paralización de la instalación de una antena de telefonía móvil que se pretende instalar en el pueblo al considerar que la misma amparada por la legislación estatal. Los vecinos rechazan este proyecto al considerar que la ubicación cerca de sus viviendas perjudica no solo a su salud, sino también el paisaje.

El equipo de gobierno municipal mantuvo ayer una reunión con el abogado contratado por los vecinos, Domingo Espinosa, para afrontar en común una alegación o vía legal, y que finalmente no llegó a materializarse.

«El equipo técnico y jurídico son mis ojos en este Ayuntamiento de Antigua y como alcalde no firmaré ninguna paralización que consideren fuera de Ley» afirmó el alcalde, Matías Peña. Además, añadió que «si algún concejal considera lo contrario y quiere firmar la paralización de esta actuación, desde que quiera puede hacerlo», así como si el jurista de los vecinos perjudicados considera que hay vía judicial abierta, «pues adelante».

En opinión de Peña, el objetivo e interés del Ayuntamiento de Antigua «es paralizar la instalación de la antena en el actual emplazamiento, pero no pasando por encima de la ley». También, agregó que « el enemigo no es la antena de telefonía, ni siquiera la empresa, y mucho menos la propiedad del terreno, tampoco las administraciones locales, como el Ayuntamiento de Antigua, sino el amparo que la ley estatal de telecomunicaciones da a la imposición de un emplazamiento para su instalación, que no queremos nadie».

Asimismo, desde el Consistorio de Antigua se informa que se logró evitar la instalación de la polémica antena de telefonía móvil en el núcleo urbano de otros pueblos, y propuesto diversas alternativas al escogido finalmente por la empresa instaladora.

Competencias

El letrado de los vecinos, Domingo Espinosa, mostró sus discrepancias con las tesis emanadas desde el Ayuntamiento respecto a la antena. «Hay una posición de intransigencia por parte del Ayuntamiento que se basa en la legalidad y hace referencia a la comunicación previa. Les he dicho que el Ayuntamiento tiene competencia en la comunicación previa y no inhabilita la actuación municipal».

El representante legal de los vecinos mantiene su tesis de que el Consistorio puede paralizar de forma cautelar «la continuación de la obra, no cambiar la ubicación, pero sí paralizar la obra hasta que se negocie con la promotora el cambio de emplazamiento».

En opinión de Espinosa, «el alcalde dice que plantearon varias ocupaciones y que de la ubicación actual se entero cuando hicieron la excavación. Esto no es concordante con la realidad».

El abogado de los afectados insiste en que la comunicación previa no habilita para que la promotora pueda realizar obras civiles. «Tiene que haber una licencia de obra para que se pueda realizar las mismas. Le hemos pedido por activa y por pasiva el expediente que ampara la instalación de la antena y aún no lo tenemos. Vamos a emprender acciones judiciales y averiguar por qué el terreno de la ubicación no está inscrito en el Registro de la Propiedad y nos opondremos al registro».