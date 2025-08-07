Antigua
Cruces y lápidas contra la antena de telefonía móvil en Antigua
Un fuerte movimiento vecinal se está consolidando en Antigua. La instalación de una antena de telefonía móvil cerca de las viviendas ha provocado una ola de protestas creativas y persistentes. Los vecinos no solo han organizado concentraciones, sino que también han escenificado un «cementerio» simbólico.
M.R.P.
Aquí descansa la salud del municipio de Antigua, Una antena, mil funerales o En memoria de quienes no saben que enfermaran. Estos son algunos de los epitafios que aparecen en el cementerio improvisado que han instalado los vecinos de Antigua en el solar aledaño al Centro de Salud, en señal de rechazo contra la antena de telefonía móvil que pretenden levantar cerca de viviendas.
Los vecinos del municipio volvieron a mostrar su descontento con la instalación de la polémica infraestructura de telecomunicaciones. Esta vez, no con gritos ni pancartas, sino con una imagen impactante: cruces de madera y lápidas improvisadas se alzaban como un cementerio simbólico. También colocaron una réplica de la antena. Una protesta silenciosa pero elocuente contra lo que muchos consideran una amenaza invisible.
La escena, cargada de simbolismo, refleja la creciente preocupación entre los residentes por la cercanía de la infraestructura proyectada. A pesar de que la empresa responsable asegura que cumple con todos los requisitos legales, el temor por los posibles efectos sobre la salud y la calidad de vida persiste.
Desde hace semanas, los vecinos han comenzado a movilizarse. Primero, frente a las obras de instalación de la antena, en el camino de Las Piletas. Luego, frente al Ayuntamiento de Antigua y una manifestación en Puerto del Rosario. Ahora han cambiado la ubicación de la protesta al Parque del Queso.
El Ayuntamiento ha mostrado apoyo a la inquietud vecinal, proponiendo alternativas de ubicación de la antena más alejadas de las viviendas. Sin embargo, esas opciones han sido descartadas por la empresa.
«Nos sentimos ignorados», afirmó un vecino del barrio. Además. «No se trata de estar en contra de la tecnología, sino de proteger nuestros hogares y nuestra salud», aclaró.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cientos de interinos en Canarias se quedan sin destino para el próximo curso
- El cadáver aparecido en un barranco de Guía es de un hombre maniatado y amordazado
- Este es el restaurante de Gran Canaria que convierte la carne en mantequilla
- Así suenan los cinco nombres guanches más bonitos de Canarias
- Gran expectación en el casco de Vegueta para escuchar a Nazareth Castellanos
- Brutal agresión en Tenerife: la banda de Añaza usó mazos para golpear a las dos víctimas y grabó las palizas
- Las 1.700 viviendas públicas de alquiler barato en Agüimes se inician en octubre en casco y playa de Arinaga
- Así son los cambios y las restricciones del tráfico para los fuegos de San Lorenzo