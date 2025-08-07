Cruces y lápidas contra la antena de telefonía móvil en Antigua

Aquí descansa la salud del municipio de Antigua, Una antena, mil funerales o En memoria de quienes no saben que enfermaran. Estos son algunos de los epitafios que aparecen en el cementerio improvisado que han instalado los vecinos de Antigua en el solar aledaño al Centro de Salud, en señal de rechazo contra la antena de telefonía móvil que pretenden levantar cerca de viviendas.

Los vecinos del municipio volvieron a mostrar su descontento con la instalación de la polémica infraestructura de telecomunicaciones. Esta vez, no con gritos ni pancartas, sino con una imagen impactante: cruces de madera y lápidas improvisadas se alzaban como un cementerio simbólico. También colocaron una réplica de la antena. Una protesta silenciosa pero elocuente contra lo que muchos consideran una amenaza invisible.

La escena, cargada de simbolismo, refleja la creciente preocupación entre los residentes por la cercanía de la infraestructura proyectada. A pesar de que la empresa responsable asegura que cumple con todos los requisitos legales, el temor por los posibles efectos sobre la salud y la calidad de vida persiste.

Una de las tumbas como señal de protesta de los vecinos de Antigua. / LP/DLP

Desde hace semanas, los vecinos han comenzado a movilizarse. Primero, frente a las obras de instalación de la antena, en el camino de Las Piletas. Luego, frente al Ayuntamiento de Antigua y una manifestación en Puerto del Rosario. Ahora han cambiado la ubicación de la protesta al Parque del Queso.

El Ayuntamiento ha mostrado apoyo a la inquietud vecinal, proponiendo alternativas de ubicación de la antena más alejadas de las viviendas. Sin embargo, esas opciones han sido descartadas por la empresa.

«Nos sentimos ignorados», afirmó un vecino del barrio. Además. «No se trata de estar en contra de la tecnología, sino de proteger nuestros hogares y nuestra salud», aclaró.