Una feria para promocionar el producto local y apoyar al sector primario de Fuerteventura

El programa Fuerte por Naturaleza que lidera el Cabildo majorero, a través de la Consejería de Turismo, incorpora una nueva actuación, AgroFuer, tras la firma de un convenio con la Cámara de Comercio de Fuerteventura y el apoyo de los Fondos Next Generation EU. AgroFuer tiene por objetivo reactivar la economía del interior de la isla y sumarla al desarrollo turístico.

La consejera insular de Turismo, Marlene Figueroa, explica que «el sector turístico, bien entendido, genera empleo y actúa de cabeza tractora de las economías locales, por lo que las políticas de las administraciones con competencias en la materia deben velar porque ese efecto tractor sea una realidad en toda la isla». Además, añadió que «AgroFuer nace para que los productores majoreros más alejados de la costa, los que dan sentido e identidad a Fuerteventura, también se beneficien de un sector que ha conseguido crear riqueza entorno a las playas».

El convenio se incluye en el programa Fuerte por Naturaleza, del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, y cuenta con un presupuesto de 115.000 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España financiado por la Unión Europea.

Feria y talleres de artesanía tradicional

El proyecto incluye la organización de una gran feria para la promoción de productos kilómetro cero y la venta directa, así como la creación de dos talleres de artesanía tradicional, impartido por artesanos majoreros, con proyección insular.

La feria estará orientada a la promoción de los productos locales, fomentando la conexión directa entre productores y consumidores, con el principal objetivo de potenciar el consumo de proximidad, apoyar al sector primario y visibilizar el valor de aquellas zonas del interior de la isla que no se benefician directamente del turismo.