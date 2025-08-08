Un acto vandálico quema la ermita de Puerto Escondido

El patrimonio histórico de Fuerteventura cabalga hacia su destrucción y posterior desaparición ante el abandono que sufre. Un acto de vandalismo provoca un incendio en la ermita de Puerto Rico o Puerto Escondido, en La Oliva, una edificación protegida como monumento histórico desde hace 35 años y que fue construida en el siglo XVI. Además, los historiadores consideran que es la primera ermita del municipio norteño y la segunda de la Isla, detrás del pequeño santuario de Las Peñitas.

De nada han valido los llamamientos de los vecinos desde hace años para restaurar y conservar este inmueble histórico ya que se han topado con la desidia y el abandono institucional. Un incendio provocado en la tarde del pasado miércoles en la ermita, que se encontraba en el más absoluto de los abandonos a pesar de su importancia histórica, ocasionó daños importantes en la puerta principal, fabricada en tea, así como en el dintel, donde destacaba una cruz, tallado en piedra blanca. Aún se desconoce si el fuego afectó al techo de cuatro aguas con cubiertas de estilo mudéjar.

No es el primer incendio que sufre el patrimonio histórico de La Oliva. Al de la ermita de Puerto Escondido se unen la de la casa del Administrador de la Casa de los Coroneles y el de La Botica, que también sufrieron la intervención de los vándalos.

"Una llamada urgente: es fundamental proteger y preservar nuestro patrimonio"

El pasado 27 de julio, LA PROVINCIA/ DLP publicaba un reportaje del historiador majorero Pedro Carreño que alertaba del abandono y deterioro del patrimonio histórico de la isla. Incluso, la información se complementaba con una imagen de Carreño delante de la ermita ahora incendiada.

Tras el incendio, Carreño, señala que «el patrimonio cultural de nuestra isla sigue sufriendo las consecuencias del abandono. Un incendio tuvo lugar en uno de nuestros más preciados símbolos: la Ermita de Puerto Rico». Además, hace un llamamiento «hacemos una llamada urgente: es fundamental proteger y preservar nuestro patrimonio, es el legado que nos define como pueblo y que constituye nuestra memoria histórica, no podemos permitir que nuestra historia se pierda en llamas y abandono».