Tuineje
Cajasiete colabora con los pescadores de la Cofradía de Gran Tarajal
El acuerdo ofrece condiciones preferenciales a todos los cofrades e impulsa acciones formativas y otras actividades de carácter social promovidas por el colectivo
La entidad financiera Cajasiete y la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal han formalizado un convenio de colaboración con el objetivo de ofrecer condiciones preferenciales a todos los cofrades, así como impulsar acciones formativas y otras actividades de carácter social promovidas por la Cofradía.
El acto de la firma tuvo lugar en la sede de los pescadores y contó con la presencia de Lorenzo Brito, presidente de la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal; José Manuel Garrido, director de Relaciones Institucionales de Cajasiete; y Fernando de Miguel García, responsable del negocio agrario de la entidad.
Gracias a este acuerdo, los miembros de la Cofradía podrán acceder a productos y servicios financieros adaptados a las necesidades del sector pesquero.
