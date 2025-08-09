Patada a la historia en La Oliva

El incendio intencionado de la ermita de Puerto Escondido, una joya arquitectónica del siglo XVI y primer Bien de Interés Cultural (BIC) del municipio de La Oliva, ha provocado una ola de rabia, impotencia y desolación entre la ciudadanía y en especial en los vecinos de La Oliva. La sociedad majorera ha reaccionado con contundencia ante lo que consideran una negligencia institucional prolongada en el tiempo.

Desde hace más de una década, los vecinos han solicitado la restauración y protección de este inmueble histórico, sin obtener más que silencio y promesas incumplidas por parte de las autoridades. Hoy, la ermita yace mutilada, ahumada y destrozada, mientras el Consistorio de La Oliva, propietario del edificio, guarda silencio sobre el alcance del incendio y la valoración de los daños. «Cuando el poder no salva al pueblo, el poder no hace falta», expresó un vecino, reflejando el sentir general ante la falta de reacción municipal.

La Asociación Cultural Raíz del Pueblo también ha manifestado su desánimo: «Parte de la historia de La Oliva se desmorona. Hay una nueva herida en la memoria colectiva de un lugar que nos habla del pasado. Hay una nueva herida en la memoria colectiva de un lugar que nos habla del pasado. La conservación del patrimonio no es un capricho: es una responsabilidad. Nos duele verla así: herida, ennegrecida, abandonada... Nos duele la demora en su protección y conservación. Nos duele ver que la indiferencia, el silencio y la inacción deje lagunas en nuestra historia. Y desde su ventana, la Casa de los Coroneles...».

Exigen responsabildades

La ciudadanía exige que se asuman responsabilidades. «El patrimonio no se quema solo, se quema también por la desidia», denunció una vecina comprometida.

Otra de las reacciones apunta que «la conservación del patrimonio no es un lujo, sino una obligación moral y legal. La historia de Fuerteventura merece respeto, protección y acción inmediata». La indignación ciudadana se acrecienta cada día ante el abandono del legado histórico no solo en La Oliva sino en Fuerteventura.

La ermita de Puerto Escondido, que está ubicada muy cerca de la Casa de los Coroneles, lleva años en el más completo de los abandonos. No hay ni cámaras de vigilancia, ni sistemas antiincendios y ni el más mínimo elemento de protección la han puesto en la diana del vandalismo.

La Asociación Raíz del Pueblo, un histórico colectivo que hace gala por su defensa no solo del pueblo de La Oliva, sino del patrimonio histórico y cultural, conmemoró hace ocho años su medio siglo de vida con la plantación de 50 olivos junto a la ermita de Puerto Escondido. Este acto simbólico «representa la vida» explicó entonces la presidenta del colectivo, Concha Fleitas, y los olivos «raíces que se nutren del pasado para construir el futuro».

Al rechazo ciudadano se une la condena y consternación del PP de La Oliva que condena el incendio en la ermita «uno de los símbolos más representativos de nuestro patrimonio histórico y espiritual en el municipio».

Además, añade que «este lamentable suceso, que se suma a otros episodios recientes de deterioro y abandono en bienes culturales de La Oliva, evidencia una situación alarmante que debe interpelar a todas las instituciones, colectivos y ciudadanía que nuestro patrimonio está en riesgo».

«Se debe comenzar a tomar conciencia del valor de nuestro patrimonio, donde es urgente y necesario que como sociedad tomemos conciencia del valor de nuestro patrimonio cultural. Cada bien patrimonial cuenta nuestra historia, y habla de nuestras raíces», concluyen desde el PP.