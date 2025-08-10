Islote de Lobos, la joya natural malherida

Fuerteventura pierde a pasos agigantados a su pequeño satélite natural, el Islote de Lobos, declarado Parque Natural en 1982. Lo que antaño fue refugio de focas monje y santuario de biodiversidad, hoy se ve desbordado por una marea humana que amenaza con erosionar su esencia, ante la desidia institucional que continúa sin adoptar medidas para frenar el descontrol demográfico.

El Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) lo deja claro: 400 visitantes simultáneos divididos en dos turnos: uno de 10:00 a 14:00 y otro de 14:00 a 18:00. Este es el límite que puede soportar este espacio sin comprometer su equilibrio ecológico. Sin embargo, esta norma se incumple de forma sistemática la falta de control.

Pero la realidad dista mucho de la norma. Cada día, embarcaciones de recreo, ferris turísticos, water taxis y turistas curiosos por descubrir este espacio natural desembarcan sin control, convirtiendo el Islote en un parque temático improvisado donde la naturaleza queda relegada a segundo plano.

Un grupo numeroso de visitantes esperan embarcar en el Islote de Lobos.jpg / La Provincia

La falta de vigilancia ha generado una auténtica anarquía. Los senderos protegidos se desdibujan bajo las pisadas, las dunas se erosionan, y especies endémicas como la siempreviva de Lobos (Limonium bollei), entre otras especies, ven amenazado su hábitat. Incluso el yacimiento romano, testigo de una antigua industria de púrpura romana, corre el riesgo de sufrir daños irreparables bajo el peso de la indiferencia.

El Cabildo anunció en su día la adopción de medidas, que, sin embargo, no han llegado. Por ello, la ciudadanía reclama algo más que buenas intenciones. Requiere acción decidida, control efectivo y una voluntad política firme que entienda que el turismo sostenible no es una opción, sino una obligación.

Lobos se desangra lentamente ante la falta de vigilancia y control de su capacidad de carga

La Corporación insular anunció en 2019 una modificación del PRUG que nunca se llegó a realizar. Aunque se iniciaron los trámites preliminares y se pretendía una modificación puntual para cambiar la capacidad de carga pretendiendo establecer la misma en 704 visitantes diarios.

El consejero insular de Medio Ambiente, Carlos Rodríguez, reconocía hace escasos días en la emisora Onda Fuerteventura, la dificultad de establecer normas para salvar el Islote. «El PRUG requiere un estudio en profundidad porque afectaría a muchísimas personas. Una medida es que no se puede pernoctar y eso traerá consecuencias, ya que hay muchas personas que viven allí temporadas bastantes largas».

Carla Hernández (i) y Saray Herrera(d) en la isla de Lobos. / La Provincia

Sobre el control del aforo e incluso el cobro de una tasa, Rodríguez, apuntó que en verano llegan a Lobos, 1.500 personas al día. «Es un debate interno que tenemos en el grupo de gobierno. «La proliferación de visitantes diarios al Islote deja una importante huella humana dificil de combatir sin controles y medidas de forma permanente.

Desilusión

La desilusión se ha apoderado de los vecinos que conocen Lobos ante la enorme avalancha de visitantes al pequeño Islote, que triplica su capacidad de carga en los meses de verano. No sólo operan embarcaciones de Fuerteventura con base en Corralejo, sino que también arriban barcos de Lanzarote, al margen de los numerosos buques particulares y los water taxis.

La amenaza del turismo descontrolado pone en peligro su diversidad

La grancanaria Carla Hernández regresaba a Lobos después de nueve años. «He venido a Fuerteventura a pasar unos días de descanso y me he llevado una enorme decepción. Recuerdo el Islote de Lobos virgen, limpio, en calma y sin masificación». También, agregó que «después de esta última visita y con tanta presión de personas, Lobos se ha convertido como la playa de Las Canteras».

Por su parte, la majorera Saray Herrera, se vio abrumada ante la enorme cantidad de gente en su reciente visita a Lobos, donde llegó acompañada de su hijo Darío. «Yo creo que cobrar una tasa no sería una solución, deberían poner un control de acceso a la Isla, tener un aforo limitado diario, ya que la masificación de personas pueden estropear este entorno natural». Además, apunta que «hay zonas muy deterioradas, no hay accesos a baños y la entrada diaria de turistas y residentes al Islote es algo abrumador».