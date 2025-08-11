El Ayuntamiento de Pájara y ECCA impulsan el empleo en mujeres desempleadas

El objetivo del proyecto Mia Canarias es mejorar la empleabilidad, fomentar la inclusión social y promover la igualdad de oportunidades

Grupo de mujes participantes en el programa de empleo de Pájara.

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pájara colabora con el proyecto Mía Canarias, una iniciativa de Fundación ECCA Social financiada por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Trabajo.

El proyecto ofrecerá servicios especializados dirigidos a mujeres desempleadas, entre 16 y 64 años, inscritas como demandantes de empleo, que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social o que sean resilientes frente a la violencia de género.

El objetivo del proyecto Mia Canarias es mejorar la empleabilidad, fomentar la inclusión social y promover la igualdad de oportunidades, a través de un conjunto de acciones que incluyen orientación sociolaboral, asesoramiento psicosocial y jurídico, talleres, formaciones, gestión de prácticas en empresas, entre otros.

