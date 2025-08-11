El Cabildo de Fuerteventura ofrece descubrir la Isla a través de cuatro rutas

‘Paisajes con historia’ es el título de uno de los proyectos diseñados por el Servicio insular de Patrimonio Cultural, dirigido por Rayco León, como una iniciativa para conocer el paisaje y territorio de Fuerteventura, a través de cuatro rutas por distintos lugares de la Isla, y así poner en valor y preservar el patrimonio insular.

A través de itinerarios, dirigidos a la ciudadanía, que coordinan diversos momentos históricos y manifestaciones culturales, se podrá recorrer desde los asentamientos aborígenes hasta la arquitectura defensiva de la mano de un guía especializado y compartir la historia de la isla majorera en comunidad.

La primera ruta se llevará a cabo el 30 de agosto por El Cotillo, visitando sus bienes patrimoniales como la Torre del Tostón, el antiguo muelle o la Ermita del Buen Viaje.

Durante el mes de la Patrona de la Isla, la Virgen de La Peña, el 27 de septiembre se conocerá su historia, cómo fue su aparición, la ermita donde es acogida y el lugar donde se encontraba el primer santuario.

Rutas en octubre

En octubre se realizarán dos rutas. Una el 11 de octubre por Betancuria, la primera capital de Canarias y de la isla, donde se recorrerá el centro histórico y se visitará varios puntos de interés como el yacimiento Morro Humilladero, que fue puesto en visita recientemente por el Cabildo insular. La segunda será el 25 de octubre, a través de una travesía desde Castillo hasta Las Salinas. Allí se realizará un recorrido por la costa conociendo los hornos de cal, construcciones relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, y se finalizará en el Museo de las Salinas del Carmen.

Guaguas para los participantes

Para la realización de las rutas y optando por la sostenibilidad, el Cabildo de Fuerteventura pone a disposición un servicio de guagua, con salidas desde Puerto del Rosario, para los participantes que así lo soliciten. Para la primera ruta se hará una parada en La Oliva y se irá informando para el resto de rutas. Los asistentes deberán inscribirse previamente en patrimonio@cabildofuer.es.

El objetivo del Cabildo es dar continuidad al proyecto, buscando nuevas rutas y temáticas.