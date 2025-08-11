Limpieza de una fuente de agua destinada al ganado de costa en el municipio de Puerto del Rosario
El recurso natural está en Las Parcelas, entre Tefía y Los Molinos, y servirá a los ganaderos para dar de beber a los animales
El Cabildo de Fuerteventura, desde el Servicio de Obras y Maquinaria, en coordinación con el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura (CIAF) han procedido a limpiar una fuente natural para que sirva de abrevadero de ganado. Esta actuación surge de una petición de los propios ganaderos.
La fuente natural de Las Parcelas se encuentra en el municipio de Puerto del Rosario, entre Tefía y Los Molinos. Es un lugar habitualmente utilizado por los ganaderos para dar de beber a los animales que se había deteriorado por el uso y había dejado de ser funcional.
Una excavadora del citado Servicio retiró los sedimentos que habían ocupado el espacio del naciente, impidiendo que el agua formara una charca apta para reposar el agua y permitir así que los animales saciaran su sed.
- Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 9 al 15 de agosto, signo a signo
- La ola de calor se intensifica con alerta por calima y se cancelan actos festivos en Gran Canaria
- Tres jóvenes se adentran en las antiguas galerías de agua en Famara y lo graban pese a estar prohibida la entrada
- Defensa cambia sus planes: el primer Eurofighter no llegará a Canarias
- No es vasco: la historia del nombre canario que triunfa más en Barcelona que en las Islas
- El menor que tuvo un accidente grave en La Laja es de Telde y sigue en la UCI
- Miles de personas presencian la quema de Fuegos Artificiales de las Fiestas de San Lorenzo
- El nuevo delantero de la UD Las Palmas llega el martes y un Spiderman en Barranco Seco