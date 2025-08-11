Limpieza de una fuente de agua destinada al ganado de costa en el municipio de Puerto del Rosario

El recurso natural está en Las Parcelas, entre Tefía y Los Molinos, y servirá a los ganaderos para dar de beber a los animales

Labores de limpieza de la fuente, en Las Parcelas.

Labores de limpieza de la fuente, en Las Parcelas. / La Provincia

El Cabildo de Fuerteventura, desde el Servicio de Obras y Maquinaria, en coordinación con el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura (CIAF) han procedido a limpiar una fuente natural para que sirva de abrevadero de ganado. Esta actuación surge de una petición de los propios ganaderos.

La fuente natural de Las Parcelas se encuentra en el municipio de Puerto del Rosario, entre Tefía y Los Molinos. Es un lugar habitualmente utilizado por los ganaderos para dar de beber a los animales que se había deteriorado por el uso y había dejado de ser funcional.

Una excavadora del citado Servicio retiró los sedimentos que habían ocupado el espacio del naciente, impidiendo que el agua formara una charca apta para reposar el agua y permitir así que los animales saciaran su sed.

