Sale a licitación la primera fase del paseo marítimo de El Cotillo

El Ayuntamiento de La Oliva licita, a través de la Concejalía de Contratación, al mando de Juan José Rodríguez, la primera fase del paseo marítimo de El Cotillo.

Este proyecto de casi 482.000 euros captados por la Oficina de Fondos Europeos, está financiado a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Naturalmente La Oliva” y enmarcado dentro del Plan de la Unión Europea - Next Generation.

Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 20 de agosto para presentar sus ofertas.

En esta primera fase se procederá a la construcción del paseo desde la Torre de El Tostón hasta el final de los hornos de cal declarados Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Sitio Etnológico. La zona atesora un enorme valor paisajístico, patrimonial y etnográfico.