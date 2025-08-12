Una avería en la red de agua afecta a cientos de vecinos del norte y sur de Fuerteventura

Fuerteventura sufre desde el pasado fin de semana diversos cortes de suministro de agua potable por parte del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) tras varias averías en las redes de suministro.

La indignación ciudadana se ha mostrado en redes sociales, ya que no disponen de agua en sus domicilios en una época de altas temperaturas. A ello se ha unido un corte de fluido eléctrico en varias localidades de la zona centro-sur.

En la zona norte las poblaciones afectadas han sido El Cotillo, El Roque, Lajares , Majanicho y Villaverde. En esta última localidad, varias zonas del pueblo llevan muchos días sin agua.

«Algunas de estas incidencias ya han sido solucionadas mientras que otras están siendo atendidas esperando que lo antes posible se normalice el servicio en las zonas afectadas», señalan desde el CAFF.

Los vecinos de la zona Sur también se han visto afectados por los cortes en el suministro a agua. Una una avería en la red de transporte de agua de Puerto del Rosario a Gran Tarajal afectó a Pozo Negro, Temiscoquey, Tequital, Las Playitas y La Fuentita.

Después de estas dos incidencias, los técnicos y personal del Consorcio han estado trabajando para restablecer el servicio, aunque en algunos tramos se ha solucionado se debe esperar a que las tuberías se vayan cargando y comiencen a distribuir el suministro domiciliario.

Han sido cientos las personas que se han visto afectadas por los cortes en la red, aunque se espera que en las próximas horas de recupere la normalidad.