Gran Tarajal celebra medio siglo de la Semana de la Juventud con la exposición “Años de sal: 50 años siendo jóvenes”

Gran Tarajal se sumerge en la memoria colectiva para celebrar el 50 aniversario de la Semana de la Juventud, uno de los eventos más queridos y representativos de Fuerteventura. La exposición “Años de sal: 50 años siendo jóvenes” propone un viaje visual por medio siglo de historia, costumbres y momentos compartidos que han convertido esta cita en un símbolo de identidad para la localidad.

La muestra, compuesta por fotografías de Carlos de Saá, revive desde los orígenes de la Semana de la Juventud en los años setenta hasta las ediciones más recientes. Imágenes que capturan las risas, el bullicio, la música, el deporte y los encuentros que cada verano llenan las calles y la playa de Gran Tarajal.

Dos espacios para un mismo homenaje

La exposición se podrá disfrutar en dos ubicaciones:

Biblioteca de Gran Tarajal , con un recorrido por cinco décadas de recuerdos, material inédito y curiosidades que marcaron la historia del evento.

, con un recorrido por cinco décadas de recuerdos, material inédito y curiosidades que marcaron la historia del evento. Avenida Marítima de Gran Tarajal, que albergará una muestra al aire libre para que el homenaje se viva también en la calle.

La inauguración tuvo lugar el jueves 31 de julio en la Biblioteca, y la exposición permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre de 2025, ofreciendo a vecinos, vecinas y visitantes la oportunidad de revivir veranos pasados, descubrir anécdotas y emocionarse con una tradición que ha pasado de generación en generación.

Exposición “Años de sal” en Gran Tarajal: 50 años de la Semana de la Juventud / La Provincia

Más que una fiesta: identidad y memoria

La Semana de la Juventud nació en los años 70 como un encuentro festivo y deportivo, pero con el tiempo se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario majorero. Esta edición especial quiere rendir homenaje a la energía, creatividad y entusiasmo de todas las personas que la han hecho posible, manteniendo viva la esencia que une a la comunidad.