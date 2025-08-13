Los juzgados de Fuerteventura piden medidas que alivien el trabajo en la ola de calor

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha alzado la voz ante la situación crítica a la que se enfrentan los empleados judiciales en Fuerteventura, quienes se ven obligados a desempeñar sus funciones bajo temperaturas excesivas que superan los límites recomendables para la salud laboral.

Según este sindicato, estas condiciones de calor extremas se han registrado en las dependencias de Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Puerto del Rosario y en el Juzgado de Paz de Tuineje, «donde se han efectuado mediciones de temperatura ambiental en varios puestos de trabajo sedentarios, obteniéndose valores comprendidos entre 30 °C y 31 °C».

Ante esta situación, el STAJ reclama a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia una actuación inmediata de mantenimiento y climatización, control de radiación solar y ventilación, además de medidas organizativas temporales: pausas térmicas, suministro de agua, reubicación, teletrabajo y ajuste de horario, así como una evaluación específica de condiciones térmicas y plan de medidas por el Ley de Prevención de Riesgos Laborales.