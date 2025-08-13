Justicia
Los juzgados de Fuerteventura piden medidas que alivien el trabajo en la ola de calor
Los empleados del Juzgado número 8 de Puerto del Rosario y el de Paz de Tuineje afrontaron la jornada con 30º y 31º centígrados
M. R. P.
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha alzado la voz ante la situación crítica a la que se enfrentan los empleados judiciales en Fuerteventura, quienes se ven obligados a desempeñar sus funciones bajo temperaturas excesivas que superan los límites recomendables para la salud laboral.
Según este sindicato, estas condiciones de calor extremas se han registrado en las dependencias de Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Puerto del Rosario y en el Juzgado de Paz de Tuineje, «donde se han efectuado mediciones de temperatura ambiental en varios puestos de trabajo sedentarios, obteniéndose valores comprendidos entre 30 °C y 31 °C».
Ante esta situación, el STAJ reclama a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia una actuación inmediata de mantenimiento y climatización, control de radiación solar y ventilación, además de medidas organizativas temporales: pausas térmicas, suministro de agua, reubicación, teletrabajo y ajuste de horario, así como una evaluación específica de condiciones térmicas y plan de medidas por el Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- La imprudencia de un grupo de jóvenes en la playa de Las Burras
- No es vasco: la historia del nombre canario que triunfa más en Barcelona que en las Islas
- Las dos vecinas de Telde fallecidas en un accidente en León predicaban por la Península
- Una joven de 21 años y vecina de Las Palmas de Gran Canaria, vinculada a estafas en alquileres y entradas falsas en toda España
- ¿Hasta cuándo durará el calor en Canarias?
- Un masaje en esta playa de Canarias deja boquiabiertos a vecinos y turistas
- Las temperaturas inician una bajada en Canarias tras cinco días a más de 40 grados
- Encuentran un cadáver calcinado en un furgón tras un incendio en Ojos de Garza