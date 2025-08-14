La empresa confirma que instalará la antena de telefonía en el pueblo de Antigua

La ubicación de una antena de telefonía móvil en el pueblo de Antigua cerca de las viviendas ha generado un enfrentamiento político y malestar entre los socios del gobierno municipal y en el insular, donde CC y el alcalde de Antigua gobiernan juntos en el municipio y en el Cabildo.

El Consistorio de Antigua informó ayer que la empresa de la antena sigue adelante en el actual emplazamiento y el regidor, Matías Peña, acusa a Coalición Canaria (CC) de desinformar con motivaciones políticas sin dar solución a la situación. Los nacionalistas habían cuestionado la gestión del alcalde con el asunto de la antena de telefonía móvil.

Desde CC se anunció que el secretario general y presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, había mantenido una reunión con el CEO de Tótem y que la empresa se comprometió a desistir temporalmente de la instalación en la ubicación prevista y a estudiar nuevas alternativas que permitan mejorar la cobertura y sin afectar a los vecinos.

El Consistorio de Antigua afirmó en un comunicado que es contrario a la instalación de la antena de comunicación en el actual emplazamiento, que está amparada y respaldada por la Ley General de Telecomunicaciones, ofreciendo alternativas rechazadas por la empresa instaladora que este mismo martes (por ayer) «confirmaba continuar las obras en la actual ubicación, señalando que la infraestructura cumple con la legalidad y estamos procediendo a su instalación».

Desde el Consistorio de Antigua «se lamenta las últimas declaraciones públicas y políticas, contrarias a la actual situación, sin ninguna veracidad y mucha desesperación personal, que solo crean confusión y suponen una falta de respeto grave ante los vecinos y las vecinas de Antigua».

El alcalde Peña considera que las informaciones de CC « son falsas con motivaciones engañosas y personalistas que no aportan la solución, sino todo lo contrario». Además, añade que « no son respaldadas ni por la empresa, ni por la dirección de sus partidos ni por los representantes mencionados del Gobierno de Canarias».

Peña señala que ojalá fuera cierto el cambio de propósito de la empresa instaladora, algo que se comunicaría oficial e inmediatamente, «pero mientras tanto, la Oficina Técnica del Ayuntamiento ha estado dedicada casi en exclusividad a la aplicación de la ley de protección de datos sobre el expediente para ser entregado según solicitud justificada y dar respuesta a decenas de solicitudes al respecto».

También, reiteró su propuesta de delegar la firma de paralización de esta instalación, «a todo concejal que considere que tiene el respaldo legal para proceder de esta forma».