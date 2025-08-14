El manantial: cine y arquitectura en la lucha por la individualidad
El Espacio Cultural acoge la proyección gratuita de “El manantial”, un clásico del cine que explora la tensión entre creatividad y conformismo
La película “El manantial” (The Fountainhead, 1949) se proyectará de forma gratuita el próximo 24 de septiembre a las 20:00 horas, dentro del ciclo de cine “Tiempo de Memoria”, un espacio dedicado a reflexionar sobre los vínculos entre el arte, la sociedad y la memoria histórica.
Dirigida por King Vidor y basada en la novela homónima de Ayn Rand, esta obra es mucho más que una historia romántica o un drama arquitectónico. Se trata de una poderosa alegoría sobre la lucha entre el individualismo creativo y las fuerzas del conformismo social.
La trama sigue a Howard Roark, interpretado por Gary Cooper, un arquitecto que se niega a sacrificar sus ideales por complacer a una industria que valora más el prestigio que la innovación. Roark encarna la figura del creador íntegro, que defiende su visión frente a una sociedad que castiga la diferencia.
A su lado está Dominique Francon (Patricia Neal), una columnista que admira profundamente la fuerza y determinación de Roark, aunque esté convencida de que el mundo destruye todo lo que es verdaderamente grandioso. Juntos emprenden una cruzada contra las normas impuestas, en una historia que mezcla romanticismo, ideología y arquitectura con una fuerza poco común en el cine de su época.
El cine como herramienta para pensar la arquitectura
“El manantial” no es una película de arquitectura en el sentido tradicional, sino una metáfora de la creación artística como acto de rebelión. La figura de Roark se ha comparado muchas veces con la del arquitecto Frank Lloyd Wright, pionero del diseño moderno en Estados Unidos, y aunque Wright no participó en la película, sus ideas están presentes en cada línea y boceto del protagonista.
Este enfoque hace que la película se mantenga relevante décadas después de su estreno, especialmente en un contexto donde la memoria arquitectónica y la sostenibilidad urbana están en el centro del debate cultural.
La proyección será en versión original subtitulada al español (VOSE) y en blanco y negro, respetando la estética original de la obra y permitiendo al espectador una experiencia auténtica con el lenguaje, los silencios y los matices interpretativos de sus protagonistas.
- La imprudencia de un grupo de jóvenes en la playa de Las Burras
- La Bonoloto toca en Las Palmas de Gran Canaria
- Una joven de 21 años y vecina de Las Palmas de Gran Canaria, vinculada a estafas en alquileres y entradas falsas en toda España
- Las Palmas de Gran Canaria adjudica la actualización del proyecto para sacar adelante la estación de la Metroguagua en Hoya de la Plata
- Jaime Mata hace las maletas y rescinde con la UD Las Palmas
- Nueva imprudencia medioambiental: interceptan una caravana de coches en la Reserva de Inagua pese a la prohibición
- Desde Telde al trono mundial: una joven Presa Canario se corona Campeona Joven del Mundo en Helsinki
- Malas noticias para los pisos de alquiler: esta es la multa que te puede poner Hacienda