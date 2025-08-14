El manantial: cine y arquitectura en la lucha por la individualidad

La película “El manantial” (The Fountainhead, 1949) se proyectará de forma gratuita el próximo 24 de septiembre a las 20:00 horas, dentro del ciclo de cine “Tiempo de Memoria”, un espacio dedicado a reflexionar sobre los vínculos entre el arte, la sociedad y la memoria histórica.

Dirigida por King Vidor y basada en la novela homónima de Ayn Rand, esta obra es mucho más que una historia romántica o un drama arquitectónico. Se trata de una poderosa alegoría sobre la lucha entre el individualismo creativo y las fuerzas del conformismo social.

La trama sigue a Howard Roark, interpretado por Gary Cooper, un arquitecto que se niega a sacrificar sus ideales por complacer a una industria que valora más el prestigio que la innovación. Roark encarna la figura del creador íntegro, que defiende su visión frente a una sociedad que castiga la diferencia.

A su lado está Dominique Francon (Patricia Neal), una columnista que admira profundamente la fuerza y determinación de Roark, aunque esté convencida de que el mundo destruye todo lo que es verdaderamente grandioso. Juntos emprenden una cruzada contra las normas impuestas, en una historia que mezcla romanticismo, ideología y arquitectura con una fuerza poco común en el cine de su época.

El Manantial / La Provincia

El cine como herramienta para pensar la arquitectura

“El manantial” no es una película de arquitectura en el sentido tradicional, sino una metáfora de la creación artística como acto de rebelión. La figura de Roark se ha comparado muchas veces con la del arquitecto Frank Lloyd Wright, pionero del diseño moderno en Estados Unidos, y aunque Wright no participó en la película, sus ideas están presentes en cada línea y boceto del protagonista.

Este enfoque hace que la película se mantenga relevante décadas después de su estreno, especialmente en un contexto donde la memoria arquitectónica y la sostenibilidad urbana están en el centro del debate cultural.

La proyección será en versión original subtitulada al español (VOSE) y en blanco y negro, respetando la estética original de la obra y permitiendo al espectador una experiencia auténtica con el lenguaje, los silencios y los matices interpretativos de sus protagonistas.