El Cabildo de Fuerteventura reclama que se garantice la seguridad aérea en el aeropuerto

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, se reunió ayer con representantes de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) para abordar la situación del servicio que se viene prestando en el control aéreo del aeropuerto majorero. García recibió a la secretaria institucional, María José Valdés, y a la presidenta de USCA, Lola Moreno.

La empresa privada Saerco, adjudicataria del servicio, reconoció en sede judicial que no puede cumplir con el servicio en las condiciones laborales adecuadas, ya que su aplicación la llevaría a la quiebra.

Una inviabilidad económica estructural que, según advierten desde USCA y el Cabildo majorero, pone en peligro la prestación del servicio de forma segura, eficaz, continuada y financieramente sostenible.

Los representantes de USCA han hecho hincapié en la gravedad de la situación en el aeropuerto insular, «llegándose a detectar falta de cobertura de turnos y servicios de guardia, movilizaciones de personal sin habilitación adecuadas y prácticas de precarización laboral», afirman desde el Cabildo de Fuerteventura.

Por este motivo, tanto USCA como el Cabildo proponen la suspensión cautelar de la acreditación a Saerco y su sustitución por Enaire, el proveedor público. Una petición que ambas partes ya han trasladado al ministro de Transportes, como medida para garantizar la continuidad y seguridad del servicio, así como la protección de los derechos laborales.

La presidenta insular, Lola García, afirmó que «desde el Cabildo seguimos con preocupación una situación que afecta a nuestra economía y forma de vida».