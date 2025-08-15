Las instituciones y la empresa inician el diálogo sobre la antena en Antigua

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, y representantes de la empresa Tótem, que pretende instalar una antena de telefonía móvil en Antigua, han mantenido la primera reunión oficial para estudiar alternativas de ubicación que permitan mejorar la cobertura sin afectar directamente a la población del pueblo.

Por otra parte, Asamblea Majorera – Coalición Canaria (AM-CC) aclara que en ningún momento ha afirmado que «nuestro partido haya paralizado las obras de la torre de telecomunicaciones prevista junto al núcleo urbano de Antigua». La formación nacionalista indica que las obras llevan detenidas más de un mes, y lo que se ha conseguido es dar un paso adelante en el diálogo con la empresa promotora para encontrar una solución que responda a la preocupación vecinal».

Desde el seno de los nacionalistas majoreros se subraya que el citado encuentro es fruto de las gestiones realizadas en los últimos días y que han contado con la implicación directa del secretario nacional de Coalición Canaria y presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y «así seguirá siendo hasta conseguir el objetivo». Además, añaden: «Se trata de un avance significativo: por primera vez, algunas de las partes implicadas -Cabildo, Gobierno de Canarias y empresa- se reúnen por videoconferencia para buscar una solución consensuada que proteja el bienestar de los vecinos y vecinas de Antigua».

La organización nacionalista reitera su compromiso de seguir trabajando, en coordinación con las instituciones y las vecinas y vecinos de Antigua, «para alcanzar un acuerdo definitivo que permita reubicar la infraestructura en un emplazamiento adecuado y compatible con el interés general».

Por otra parte, el Partido Popular (PP) de Antigua ha exigido a todas las administraciones y grupos políticos, seriedad, rigor y responsabilidad institucional ante la creciente preocupación vecinal.

Respuestas

La Oficina Técnica del Ayuntamiento de Antigua responde a medio millar de solicitudes y preguntas, de las que más de 400 son alegaciones, sobre el expediente de instalación de la antena de telefonía móvil.

Previa a las respuestas se revisaron en aplicación de la ley de protección de datos cada uno de los cientos de folios del asunto.