El fuego se cebó en la cantería y el techo de la ermita de La Capellanía, en Fuerteventura

El Ayuntamiento de La Oliva ha comenzado las labores de conservación preventiva en la ermita de La Capellanía, aunque también se la conoce como Puerto Escondido o Puerto Rico, después de sufrir un incendio provocado que produjo importantes daños en este edificio del siglo XVI, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

El incendio, ocurrido el 7 de agosto, afectó sobre todo a la puerta de la fachada y al dintel, uno de los elementos más importantes de la construcción realizado en cantería blanca y tallada. Además, los daños afectaron al grabado, que ha quedado parcialmente destruido en la parte superior, además de la puerta de madera que ha quedó carbonizada.

En declaraciones a Efe, el concejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Oliva, David Hernández, ha explicado que desde que tuvieron conocimiento del incendio han intentado actuar «lo antes posible para conocer el alcance de los daños y qué medidas adoptar. Para ello, desde la Concejalía de Patrimonio Histórico se encargó un estudio a la restauradora de bienes culturales y especialista en arqueología Cristina Ojeda para valorar los daños producidos por el fuego en una de las primeras ermita de la Isla, cuya construcción data del siglo XVI.

Después de una inspección visual, la especialista apunta que son el techo de madera y la cantería las partes que «han sufrido mayores daños» . En concreto, se observan pérdidas de material en la cantería de la fachada lo que ha provocado la desaparición de parte de la decoración que tenía.

Además, ha habido una perdida parcial del dintel de madera de la puerta de entrada. Sin embargo, gracias a la resistencia de la madera de tea a las altas temperaturas, el techo parece haberse mantenido estructuralmente estable, aunque presenta una costra de ennegrecimiento con «exudaciones de resina debido al incendio».

Desde el Ayuntamiento norteño se han tomado medidas de conservación preventiva, como la recogida, documentación y fotografía de los fragmentos derrumbados y se han cubierto las zonas afectadas mediante apuntalamiento, para evitar mayores desprendimientos a muy corto plazo.

Además, el responsable municipal de Patrimonio Histórico ha explicado que desde la concejalía se está trabajando y valorando qué medidas aplicar para reforzar la vigilancia planteándose la posibilidad de colocar cámaras en la zona para evitar que se produzcan actos vandálicos como el ocurrido en la ermita.

El siguiente paso será realizar un diagnóstico más detallado, utilizando técnicas de análisis para identificar la naturaleza de la piedra y evaluar el daño real, así como el estado de la madera y, a partir de ahí, elaborar una propuesta de intervención en el inmueble.

La vivienda, propiedad del Ayuntamiento de La Oliva, cuenta con dos habitaciones, conectadas ente ellas, con un techo a cuatro aguas y cubiertas mudéjares. El artesonado está realizado con madera de tea del tipo de par e hilera, reforzado con tirantes en las esquinas y en el centro.

Los vecinos de La Oliva han denunciado desde hace años el abandono institucional sobre este legado de la cultura majorera, víctima de este incendio provocado.