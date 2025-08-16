Fuerteventura se consolida como eje turístico en el puente de agosto con más de 600 vuelos programados

El Aeropuerto de Fuerteventura afronta el puente de agosto de 2025 con una operativa histórica. Según los datos oficiales de Aena, del jueves 14 al domingo 17 de agosto, la infraestructura majorera gestionará un total de 618 vuelos, posicionándose entre los cinco aeropuertos con mayor actividad del archipiélago.

En un contexto marcado por el aumento general del tráfico aéreo en Canarias, Fuerteventura destaca por su crecimiento sostenido, su atractivo turístico creciente y su excelente conectividad, tanto nacional como internacional.

Fuerteventura supera a La Palma, El Hierro y La Gomera en volumen de vuelos

Los 618 vuelos programados en Fuerteventura superan ampliamente los 278 de La Palma, los 84 de El Hierro y los 32 de La Gomera. Esta cifra no solo muestra la fuerza del destino en temporada alta, sino también la consolidación de la isla como uno de los motores turísticos de Canarias.

Aunque por detrás de los grandes hubs como Gran Canaria (1.414 vuelos) o los dos aeropuertos tinerfeños, el de Fuerteventura mantiene una posición sólida, especialmente si se considera su población y extensión territorial.

El éxito operativo del aeropuerto de Fuerteventura no es casual. Se debe a una combinación de factores:

Ampliación de rutas internacionales , especialmente con países como Alemania, Reino Unido, Francia y Países Bajos.

, especialmente con países como Alemania, Reino Unido, Francia y Países Bajos. Aumento de las frecuencias nacionales , con conexiones reforzadas a Madrid, Barcelona y otras ciudades peninsulares.

, con conexiones reforzadas a Madrid, Barcelona y otras ciudades peninsulares. Infraestructura optimizada para atender grandes volúmenes de pasajeros con eficiencia.

para atender grandes volúmenes de pasajeros con eficiencia. Una oferta turística que atrae cada vez a más visitantes, gracias a sus playas, naturaleza virgen y clima estable.

Este equilibrio entre infraestructura y demanda ha situado a Fuerteventura como un referente insular en movilidad aérea, especialmente durante los picos vacacionales como el puente de agosto.