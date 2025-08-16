Imprudencias en la costa canaria: el mar embravecido, una foto en Aguas Verdes y la obsesión por los likes

Todo por un puñado de likes. En los últimos años, el deseo de obtener la fotografía perfecta para redes sociales ha derivado en un preocupante aumento de comportamientos imprudentes en zonas de altísimo riesgo del litoral de Canarias. Lo que antes eran espacios respetados por su peligrosidad natural, hoy se convierten en escenarios de selfies temerarios que muchas veces terminan en tragedia.

A pesar de los avisos activos por fuerte oleaje, corrientes peligrosas y mar de fondo, se han registrado comportamientos imprudentes en puntos reconocidos por su peligrosidad, como el Charco de la Muerte (Tenerife), la playa de Las Burras (Gran Canaria) y recientemente en Aguas Verdes (Fuerteventura).

Una imagen difundida recientemente muestra a un individuo posando en pleno rompiente en Aguas Verdes, mientras el mar, claramente embravecido, azotaba con fuerza las formaciones rocosas del entorno. El incidente ocurrió en días de alerta por mala mar, lo que hace más evidente la imprudencia.

El entorno natural de Aguas Verdes, aunque visualmente atractivo, carece de vigilancia y señalización específica, lo que aumenta el riesgo para quienes deciden acercarse al agua sin conocimiento del comportamiento del océano.

Más de 30 fallecidos

La imprudencia ante el mar no es un asunto menor ni anecdótico. Según datos difundidos por la Asociación para la Prevención de Accidentes en el Medio Acuático "Canarias, 1500 Km de Costa", entre enero y julio de 2025 han fallecido 30 personas por ahogamiento en el Archipiélago, dentro de un total de 96 accidentes registrados en costas e instalaciones acuáticas.

Aunque la cifra representa una reducción del 27% respecto al mismo periodo de 2024 —cuando murieron 41 personas—, la organización advierte que el riesgo sigue siendo alto.

Los datos, extraídos de fuentes oficiales del ámbito de las emergencias, revelan que el 47% de los fallecidos se metieron en el mar durante prealertas o alertas activadas por fenómenos costeros adversos. La mayoría de víctimas eran varones (77%) y el 60% eran bañistas.

Las playas siguen siendo el escenario con mayor siniestralidad, concentrando el 44% de los casos. Además, tres menores han fallecido este año en entornos acuáticos canarios, de un total de nueve accidentes infantiles registrados.

Durante el mes de julio, se contabilizaron 17 personas afectadas por incidentes acuáticos, con tres muertes, cinco heridos graves y nueve de carácter moderado.

En lo que va de año, además de los 30 fallecidos, hay cinco en estado crítico, once graves, 28 moderados, nueve leves y trece rescatados sin daños físicos. Esta radiografía confirma que el peligro del mar canario, especialmente durante condiciones adversas, sigue siendo una amenaza real y constante.