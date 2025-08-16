Venta de casa con terrazas en Costa Calma

El mercado de la vivienda en España sigue mostrando una tendencia de moderada estabilización tras el intenso crecimiento de precios de los últimos años. En zonas turísticas como Fuerteventura, el interés por comprar propiedades sigue siendo muy alto, especialmente en localizaciones costeras como Costa Calma (Pájara), donde la demanda de viviendas unifamiliares con espacios exteriores ha crecido de forma notable. La escasez de oferta y el aumento del interés por vivir en entornos tranquilos han provocado que inmuebles como el que se presenta a continuación se conviertan en auténticas oportunidades para quienes buscan una segunda residencia o una vivienda habitual con todas las comodidades.

La terraza del inmueble / tucasa.com

En este contexto, se encuentra disponible una casa unifamiliar en Costa Calma por un precio de 260.000 €, una cifra muy competitiva en comparación con otras propiedades de la zona. La vivienda, de 100 m² construidos, se encuentra en muy buen estado y destaca por su excelente distribución y su gran luminosidad. Dispone de dos dormitorios, aunque originalmente contaba con tres, ya que uno de ellos fue incorporado al salón para dotar a la estancia principal de mayor amplitud. Además, cuenta con dos baños completos, uno en la planta baja y otro en la planta superior, lo que aporta un extra de funcionalidad para familias o quienes reciben visitas con frecuencia.

Uno de los puntos más atractivos de este inmueble son sus dos terrazas privadas de 30 m² cada una, ideales para disfrutar del clima privilegiado de Fuerteventura durante todo el año. Estos espacios exteriores ofrecen múltiples posibilidades, desde zonas de descanso hasta rincones para organizar comidas al aire libre o incluso instalar un pequeño jardín. La terraza principal de 60 m² se convierte en el epicentro de la vida social de la vivienda, un espacio perfecto para relajarse en total intimidad.

Uno de los dormitorios del inmueble / tucasa.com

La casa incluye, además, una plaza de garaje con acceso directo a la vivienda, lo que aporta comodidad y seguridad, así como un trastero que facilita el almacenamiento de enseres y equipamiento. Todo ello está incluido en el precio de venta, lo que incrementa el valor de esta propiedad frente a otras opciones del mercado.

Otro detalle a destacar es que la vivienda se vende totalmente amueblada, lista para entrar a vivir sin necesidad de realizar reformas o inversiones adicionales. Esto la convierte en una opción perfecta tanto para quienes buscan una residencia habitual como para quienes quieren disponer de una segunda vivienda en la isla.

El entorno de Costa Calma es uno de los grandes atractivos de esta propiedad. Se trata de una de las zonas más tranquilas y mejor comunicadas de Pájara, con playas de arena dorada a escasos minutos y todos los servicios esenciales al alcance: supermercados, restaurantes, centros educativos y sanitarios. La ubicación, además, permite acceder con facilidad al resto de la isla, lo que resulta ideal tanto para residentes como para quienes desean disfrutar de largas estancias.

En definitiva, esta casa en venta en Costa Calma reúne todas las características más demandadas del mercado actual: amplitud, terrazas privadas, garaje y trastero, en una zona con gran calidad de vida. Con un precio de 260.000 €, se perfila como una de las mejores oportunidades de inversión en Fuerteventura.