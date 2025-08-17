Fuerteventura libera una tortuga boba rescatada en Corralejo tras superar graves lesiones por basura marina

El compromiso de Fuerteventura con la protección del medio ambiente marino ha quedado de nuevo patente con la reciente liberación de una tortuga boba (Caretta caretta) en las aguas de Playa Blanca, en el municipio de Puerto del Rosario. La acción ha sido coordinada por el Cabildo de Fuerteventura, a través de su Consejería de Medio Ambiente, dirigida por Carlos Rodríguez, y se enmarca en el programa de educación ambiental ‘Conocer para Proteger’.

El animal, un ejemplar juvenil, fue avistado en alta mar frente a Corralejo, en el municipio de La Oliva, el pasado 13 de junio. Un pescador local alertó a las autoridades tras encontrarla con claros signos de deshidratación y lesiones por enmallamiento en sus aletas y cuello. Además, presentaba restos de rafia de pesca en la boca, que pudieron ser retirados por el personal veterinario.

Este tipo de situaciones pone de manifiesto los peligros que enfrentan las tortugas marinas en aguas canarias, donde la presencia de residuos y aparejos abandonados supone una amenaza constante. Afortunadamente, gracias a la colaboración ciudadana y al rápido aviso al 112, el ejemplar pudo ser trasladado de forma segura al Centro de Recuperación y Conservación de Tortugas Marinas de Morro Jable, en el sur de la isla.

Un proceso de recuperación ejemplar

Durante varias semanas, el equipo del centro de Morro Jable llevó a cabo un cuidadoso proceso de recuperación, con atención veterinaria especializada, hidratación progresiva y seguimiento de las lesiones. Finalmente, la tortuga logró alcanzar un peso saludable de 5,5 kilogramos, lo que permitió autorizar su regreso al medio natural.

Este centro, gestionado por el Cabildo, es clave en la estrategia de conservación de especies marinas en Canarias y cuenta con décadas de experiencia en la atención a tortugas heridas o varadas.

La suelta del animal se realizó ante la atenta mirada de integrantes del Club Deportivo de Montañismo Chimayache, procedente de Tenerife. Este grupo, que visita habitualmente Fuerteventura para realizar actividades de senderismo, se trasladó expresamente a la isla para participar en esta jornada simbólica de compromiso ambiental.

La presencia del club en el evento forma parte del enfoque participativo del programa ‘Conocer para Proteger’, que busca implicar a la ciudadanía y visitantes en la conservación del medio ambiente local.

El consejero Carlos Rodríguez subrayó durante el acto que “la participación ciudadana es fundamental para proteger nuestra fauna marina”. Recordó también la importancia de contactar con el 112 al encontrar ejemplares marinos heridos, con el fin de garantizar una intervención inmediata y eficaz.

La iniciativa ‘Conocer para Proteger’ tiene como objetivo educar, sensibilizar y fomentar el respeto por el entorno natural, especialmente entre los más jóvenes. Mediante actividades como charlas, talleres, visitas guiadas y sueltas de animales, se busca reforzar el vínculo entre la población y su ecosistema marino.