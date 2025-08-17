Once años de risas y carcajadas

Cada agosto, el calor no solo se mide en grados, sino en risas. En el corazón de la localidad de Gran Tarajal, las calles y su avenida marítima, se transforman en un escenario de humor, color y deporte improvisado con la celebración de las Cholimpiadas, el evento estrella de la Semana de la Juventud que este año alcanza su undécima edición el próximo 30 de agosto.

Lo que comenzó como una ocurrencia entre amigos en un asadero en La Laja en 2012, se ha convertido en una cita ineludible para miles de majoreros.

Ancor Vera y Elías Umpiérrez, los artífices de esta locura organizada, jamás imaginaron que aquella carrera en cholas, inspirada por un comentario casual de Aurora, hermana de Elías, acabaría siendo una referencia cultural y turística en la isla.

Ancor Vera (i), Gerardo Mesa (c) y Elías Umpiérrez (d). | LP/DLP

La Semana de la Juventud fue declarada fiesta de interés turístico en 2013 por el Gobierno de Canarias, y las Cholimpiadas han sido su alma festiva desde entonces. Participantes disfrazados, con pelucas imposibles y cholas como calzado oficial, se enfrentan a pruebas deportivas que desafían tanto la lógica como el equilibrio. El resultado: una explosión de carcajadas y espíritu comunitario que contagia a todo el pueblo.

«Han sido 11 años de risas y fiesta en un pueblo que ha participado popularmente desde el minuto uno», afirma Ancor Vera. Además, añade que «sin grandes patrocinadores, pero con el apoyo de empresas locales como Sumytrans, Cayeyo, Piccola, Atmósfera Sport y Batucada Timbaye, entre otros, hemos logrado mantener viva la ilusión».

Como en los grandes eventos olímpicos, no falta detalle. Desde el pebetero, desfile de los equipos, la antorcha, la ceremonia de apertura y clausura, el podium y los originales trofeos: mejillones de oro, lapas de plata y carnadilla de bronce.

Los equipos participantes deben enfrentarse a varias pruebas: carrera de resistencia, cien metros lisos, salto de obstáculos, lanzamiento de cholas y la prueba de relevo.

También, un jurado es el encargado de valorar la autenticidad de cada prueba.

La pasión por las Cholimpiadas ha calado hondo entre los más pequeños, lo que ha llevado a los organizadores a crear las MiniCholimpiadas, que este año se celebran el 29 de agosto. Una versión infantil del evento que garantiza su continuidad y refuerza el vínculo intergeneracional en torno a la mencionada fiesta.