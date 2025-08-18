Más de 10,5 millones para la construcción de 77 viviendas protegidas en La Oliva
La actuación se ejecutará en Corralejo y forma parte del compromiso del Gobierno de Canarias con el acceso a una vivienda digna en todas las islas
La Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha dado luz verde a la construcción de 77 viviendas protegidas de promoción pública en La Oliva (Fuerteventura), con un presupuesto de más de 10,5 millones de euros.
El proyecto se desarrollará en la parcela situada en la calle Palengre, en la localidad de Corralejo, e incluye también la ejecución de 77 plazas de garaje, según ha informado el Gobierno canario este lunes en un comunicado.
La adjudicación, que ha recaído en la empresa Taller de Construcción TMR, S.A., ha sido tramitada mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y con carácter de urgencia, dada la elevada demanda de vivienda protegida en el archipiélago.
La iniciativa está financiada con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del programa Next Generation EU, que impulsa actuaciones sostenibles, sociales y transformadoras en todo el territorio.
Todas las actuaciones de vivienda en Canarias se desarrollan en el marco de la iniciativa +VICAN, para fortalecer y coordinar las políticas habitacionales en el archipiélago.
Esta estrategia tiene como objetivo principal dar una respuesta integral a la emergencia habitacional mediante la implementación de soluciones sostenibles e inclusivas.
- Un turista británico muere por salmonela tras comer pollo poco hecho en un hotel de Canarias
- El Cupón de la ONCE deja cerca de un millón de euros en Canarias
- Un pasajero agrede a un conductor de una guagua en Canarias y el resto de viajeros estalla: “¡Nos vamos a chocar. Para!
- Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 16 al 22 de agosto, signo a signo
- El Euromillones toca en Canarias
- Muere Atilio, el italiano que triunfó en El Roque de Moya
- Viaje a Canarias, una noche y un hijo tras una noche de fiesta: la historia de la turista que busca al padre que nunca volvió a ver
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria