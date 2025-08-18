Miguel Andújar Díaz: «Hay que gestionar sabiendo escuchar a los vecinos»

Ya en el ecuador del mandato político. ¿Cómo ha afrontado este tiempo atrás?

Han sido dos años intensos, duros, de mucho trabajo y de adaptación a un escenario de gobierno en pacto. Hemos afrontado retos importantes, desde atender necesidades urgentes hasta planificar proyectos que marquen un antes y un después en el municipio. Ha sido un tiempo de escuchar mucho, de priorizar y de buscar siempre el consenso, porque al final lo que importa es solucionar problemas y que Tuineje avance.

Obras, Servicios, Vivienda y Cementerios. ¿Cómo se puede gestionar áreas de vital importancia para los vecinos?

La clave es organización y cercanía. Pese a las dificultades de la carencia de personal técnico y administrativo, ya que gestionamos casi la mitad del presupuesto y donde están los dos contratos mas importantes del municipio: limpieza y saneamiento, estamos dando respuesta. Estas áreas tocan el día a día de los vecinos, así que hay que estar pendientes de cada detalle, desde una reparación en la vía pública, hasta la gestión de un servicio esencial. Se trata de planificar a medio y largo plazo, pero sin descuidar lo que urge hoy. Y, sobre todo, de escuchar a la gente, porque son ellos quienes mejor saben qué hace falta.

¿La modernización del alumbrado público es uno de los proyectos estrellas?

Actualmente, el alumbrado público cuenta con 2.995 puntos de luz y 37 centros de mando repartidos por todo el municipio, de los cuales no todos disponen de las inspecciones reglamentarias y precisan de actualización para cumplir con la normativa técnica vigente. Solo el 15% de las luminarias son LED, lo que supone un amplio margen de mejora tanto en eficiencia energética como en calidad lumínica. El proyecto contempla la renovación y legalización de todos los centros de mando, la sustitución de luminarias no LED por tecnología LED de alta eficiencia y la implantación de sistemas de telegestión en la totalidad de los centros. Esto permitirá la regulación dinámica de la iluminación, adaptando los niveles lumínicos a las necesidades de cada momento. Con una potencia instalada actual de 295 kW y un consumo anual de 1.424.000 kWh, la actuación prevista permitirá alcanzar un ahorro energético estimado del 55%, además de mejorar el confort visual mediante el uso de luminarias con temperatura de color entre 2.700 y 3.000 K. La inversión prevista para la ejecución del proyecto se sitúa entorno a 2.000.000 euros, con un impacto positivo esperado tanto en sostenibilidad ambiental como en eficiencia operativa. Esta actuación estará lista antes de final de la legislatura y pondrá el alumbrado de Tuineje en el siglo XXI

¿Los vecinos han aplaudido la llegada de la subvención para la rehabilitación de Viviendas

Hemos avanzado en los procedimientos y ya hoy se encuentra abonada la cuantía a los beneficiarios y se están acometiendo las distintas obras. Son trámites complejos, pero imprescindibles para poder ejecutar las ayudas que a principio del mandato, se obtuvieron mediante una subvención del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), ayudas que se van a dar por primera vez en Tuineje. El objetivo, es que las familias del municipio de Tuineje, muchas de ellas vulnerables, con faltas de recursos para acometer obras tan indispensables, cómo humedades, adaptación de accesibilidad, impermeabilización etc...puedan vivir en condiciones dignas, adaptando las viviendas a las necesidades actuales y fomentando la rehabilitación para cubrir sus necesidades, aparte de crear economía circular ya que las más de 70 obras menores que se van a realizar las harán autónomos, pequeñas y medianas empresas principalmente del municipio, por lo que hemos inyectado recientemente entorno a 500.000 euros de forma directa.

¿El área de Obras no es precisamente una perita en dulce?

Cada concejal es el responsable de las obras en sus Áreas por lo que a mi me tocan básicamente las de calles, plazas, dependencias y otras que gestiono como saneamiento, alumbrado, cementerios, etc. Al inicio me correspondió continuar con la ejecución de los asfaltados urbanos de Gran Tarajal, iniciados por el anterior grupo de gobierno, así como iniciar y culminar el asfaltado de casi la totalidad del pueblo de Tuineje. Además, hemos llevado a cabo diversas obras menores. Actualmente acabamos de terminar la obra del Aceitún por un valor 975.542,86 euros que básicamente consistía en el acondicionamiento de las aceras de prácticamente toda la urbanización, logrando una mejora de la seguridad vial con pasos de peatones accesibles, adaptados a la actual normativa y completado con la señalización viaria tanto horizontal como vertical. A finales de Septiembre, si todo va bien, comenzará el asfaltado de 14 caminos rurales por 589.000 euros y se cubrirá entorno a 30.000m2 de superficie, unos siete kilómetros lineales, por lo qué facilitara la movilidad diaria de los residentes que dependen de estas vías para acceder a viviendas, fincas y explotaciones agrícolas, aparte de reducir la necesidad de mantenimiento constante por parte del Cabildo y el propio Ayuntamiento ya que somos el municipio con mas caminos rurales sin asfaltar.

La limpieza es el talón de alquiles de muchos municipios. ¿Cuál es la situación de Tuineje?

El servicio de limpieza es uno de los más exigentes y el que más reclamaciones recibe por parte de los vecinos. Hemos impulsado una importante campaña de concienciación, con el apoyo de las murgas adultas del municipio, y hemos respondido a la demanda de ampliar la jornada de los trabajadores a 40 horas semanales desde prácticamente el inicio del contrato en el 2018. Sin embargo, el contrato vigente no cubre las necesidades actuales: contamos con poco personal, la población ha aumentado y el incivismo persiste. Pueblos como Las Playitas o Tarajalejo precisan ya de dos barrenderos para ofrecer a los vecinos el servicio que merecen, mientras que Tuineje y Tiscamanita no pueden seguir compartiendo un único barrendero. En temporadas como la actual, playas y avenidas se llenan, generando más residuos. Pese a que todos los días se realizan labores de limpieza, somos conscientes de que aún no es suficiente y por ello seguiremos trabajando desde el compromiso y la constancia para mejorar cada día.

¿Cómo se llega a conocer los problemas de los vecinos en un municipio tan extenso?.

La única manera es estar en la calle. Reuniones en los pueblos, visitas a obras, con colectivos… No todo llega por registro de entrada, ni por WhatsApp o redes, muchas veces es hablando con la gente cuando conoces de primera mano qué les preocupa y cómo podemos ayudar.

¿Cuál es la salud del pacto con Coalición Canaria?

El pacto goza de buena salud. Como en cualquier acuerdo, hay diferencias, pero hemos sabido gestionarlas con diálogo y teniendo claro que ante la diferencia de criterios debe prevalecer la que más vaya a beneficiar al vecino. Lo importante es que compartimos objetivos para Tuineje y que trabajamos con lealtad institucional para cumplir lo pactado.