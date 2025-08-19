El Cabildo de Fuerteventura y Asofuer crean cuatro foros especializados en economía

El Cabildo de Fuerteventura ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer) para desarrollar conjuntamente el proyecto Foros de Economía, Emprendimiento y Empleo en Fuerteventura. Esta iniciativa cuenta con la cofinanciación del Gobierno de Canarias, enmarcada dentro del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

El convenio lo han firmado la consejera de Promoción Económica y Fomento del Empleo, Nuria Cabrera, y el presidente de Asofuer, Antonio Hormiga. El proyecto consta de cuatro foros especializados dirigidos a emprendedores, profesionales, estudiantes, inversores y organismos públicos con el propósito principal de crear un espacio de diálogo, formación e intercambio de experiencias que fortalezcan el ecosistema económico local.

Entre los objetivos fundamentales destacan la promoción del emprendimiento y la innovación, haciendo énfasis en sectores estratégicos como el turismo sostenible, la digitalización y la economía creativa. Además, en este proyecto se ofrecerán recursos formativos prácticos para emprendedores, así como información clave sobre incentivos fiscales, subvenciones, programas de apoyo financiero como el REF y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Objetivos de los foros

Tanto Nuria Cabrera como Antonio Hormiga pusieron en valor tras la firma la celebración de este tipo de foros, que pretenden atraer inversión externa y talento cualificado, posicionando a Fuerteventura como un polo de desarrollo económico dentro de Canarias.

Otro de los objetivos que persiguen tanto el Cabildo como la patronal turística es diversificar la economía local, reduciendo la dependencia del turismo tradicional y potenciando nuevos nichos como la tecnología, la energía renovable y la economía azul.