El legado de Roque sigue vivo

La fecha del 2 de noviembre de 2004 ha quedado grabada para siempre en la familia Peña García, natural del pueblo de Tiscamanita. Uno de sus hijos, Roque, que contaba en aquel entonces con 30 años, trabajaba en una empresa de distribución de alimentos y falleció en un accidente laboral al ser atropellado por un camión de su propia empresa, en la urbanización industrial Risco Prieto.

La presencia de Roque permanecerá intacta en Tiscamanita, ya que el Ayuntamiento de Tuineje le ha dedicado una calle como homenaje póstumo a su empatía, generosidad, compromiso y dedicación hacia su comunidad.

A pesar de que han transcurrido casi 21 años de su fallecimiento, sus vecinos y amigos siguen recordándolo. Roque fue miembro activo de la Asociación de Vecinos El Tabaibe, del Colectivo Miau y del Club de Fútbol del pueblo, al margen de colaborar estrechamente con cuantos actos culturales, lúdicos o deportivos se desarrollaban en la localidad.

La alcaldesa de Tuineje, Candi Umpierrez (c), en el homenaje. / LETICIA BARRETO

La Asociación de Vecinos El Tabaibe impulsó en 2018 la propuesta para la denominación de una calle del pueblo con el nombre de Roque Manuel Peña García, iniciativa que contó con el apoyo de los familiares, la aprobación de los vecinos y vecinas y con el respaldo unánime de la asociación vecinal El Tabaibe.

El homenaje póstumo no solo honra su memoria, sino que también sirve como inspiración para futuras generaciones sobre el valor de la entrega comunitaria

El acto de la nominación de la nueva calle contó con la asistencia de numerosos vecinos y estuvo presidido por la alcaldesa de Tuineje, Candi Umpiérrez, y algunos de sus concejales. También asistió la madre del homenajeado, Esperanza García Hernández, que a sus 89 años acudió arropada de sus hijos: Juana, Mundo, Amelia, Matías y Auxiliadora, y de una amplia representación de miembros de la familia del homenajeado.

«Era una persona que participaba en todas las iniciativas culturales y lúdicas, colaborativa y muy trabajadora, implicada siempre con los jóvenes. Su entusiasmo contagiaba a quienes lo rodeaban, convirtiendo cada proyecto en una oportunidad para unir a la comunidad y fortalecer los lazos vecinales. Siempre estaba dispuesto a ayudar, mostrando generosidad y dedicación tanto en eventos deportivos como en festividades populares o acciones solidarias», destacó durante su intervención, Laura Martínez, presidenta de la asociación vecinal El Tabaibe.

Además, añadió que «por estas razones, y por la huella imborrable que dejó en la memoria colectiva del pueblo, consideramos que dar su nombre a una calle es un reconocimiento merecido a su legado humano y social».

Por su parte, desde el Consistorio de Tuineje, se manifestó que «Roque fue un vecino ejemplar, siempre dispuesto a colaborar y a aportar su granito de arena. Participó activamente en la Asociación de Vecinos, en la Asociación MIAU y en el CD Tiscamanita, dejando una huella imborrable en la vida social y cultural de nuestra comunidad. Este reconocimiento es un símbolo del cariño y respeto que le guardamos, y una forma de que su compromiso y alegría sigan inspirándonos cada día».