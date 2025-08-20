El Cabildo de Fuerteventura destina un millón al Parque Tecnológico

Apoyar e incluir la promoción del Parque Tecnológico de Fuerteventura (PTF) en actuaciones promocionales que realice el Gobierno de Canarias de Parques Tecnológicos y atracción de talento, facilitar fórmulas de financiación y considerar al PTF como infraestructura y área de conocimiento, innovación y desarrollo económico. Estas son algunos de los compromisos que adquiere la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias en el convenio que firmó ayer con el Cabildo de Fuerteventura que tendrá una vigencia hasta el 31 de enero de 2028.

El acuerdo fue suscrito ayer por la presidenta del Cabildo y del Consejo de Administración del Parque Tecnológico, Lola García, la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del ejecutivo regional, Migdalia Machín, y Guayarmina Elisa Peña como consejera delegada ejecutiva del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

A través de este convenio, Cabildo y Gobierno de Canarias renuevan su compromiso de buscar fórmulas de financiación para promover actuaciones y promocionar el Parque Tecnológico de Fuerteventura, con acciones que repercutan en beneficio de la sociedad canaria, en general, y de Fuerteventura, en particular. En la firma del acuerdo estuvieron presentes, además, el consejero de Innovación, Rayco de León, y el gerente del Parque Tecnológico, Eduardo Pereira, el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias, Javier Franco.

El Parque majorero acoge proyectos que permiten a empresas y centros de investigació desarrollar su actividad

"Un referente internacional"

Según la presidenta insular, «el Parque Tecnológico de Fuerteventura continúa consolidándose como referente internacional, impulsando proyectos enfocados a la búsqueda de soluciones innovadoras de servicio público que mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. «Proyectos que permiten, a las empresas y centros de investigación desarrollar aquí su actividad, atrayendo inversión, generando empleo y diversificando la economía majorera». Además, añadió que «el Cabildo destina casi un millón de euros de sus presupuestos de 2025 a la explotación del Parque Tecnológico.»

Migdalia Machín apuntó que este convenio permite reforzar el papel del Parque Tecnológico de Fuerteventura «dentro de la red de infraestructuras científicas y de innovación de Canarias, garantizando su proyección más allá del ámbito insular. Además, destacó que «desde el Gobierno de Canarias trabajamos para que el Parque forme parte de las estrategias de crecimiento inteligente y actúe como punto de encuentro entre empresas, investigación y formación, atrayendo talento y proyectos de alto valor añadido», haciendo hincapié en la importancia de la colaboración institucional para asegurar que las inversiones y el conocimiento se traduzcan en resultados concretos que mejoren la vida de la ciudadanía y diversifiquen la economía de Canarias.

El consejero insular de Innovación, Rayco de León, destacó la importancia de seguir impulsando proyectos desde el Parque Tecnológico y dar a conocer a la ciudadanía las grandes oportunidades que supone tener un sistema innovador en Fuerteventura».