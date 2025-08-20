Los pacientes de Psiquiatría participan en talleres de arte

El arte como herramienta para la mejora del bienestar es el objetivo de Espacios para habitar(se), la iniciativa del Departamento de Artes Plásticas del Gobierno de Canarias, en colaboración con el Hospital de Fuerteventura.

Durante esta semana, pacientes del área de Psiquiatría realizarán talleres relacionados con el arte contemporáneo, que les ayudan a explorar su capacidad creativa. Es el cuarto verano consecutivo que tiene lugar esta actividad en Fuerteventura.

Espacios para Habitar(se): arteterapia y creación contemporánea es un proyecto que imparte Paula Montes de Oca Alda, gestora cultural es quien guía a quienes participan en estas actividades, todas ellas inspiradas en la arteterapia o el juego.

La iniciativa consta de un total de cuatro talleres que han sido bien acogidos por los internos.