Puerto del Rosario vuelve a lucir cuatro de sus fuentes
El Ayuntamiento capitalino sometió los elementos ornamentales a una limpieza integral
Puerto del Rosario vuelve a lucir sus fuentes después de llevar bastante tiempo apagadas. El Ayuntamiento capitalino ha reactivado cuatro fuentes ornamentales en la capital tras su reparación y acondicionamiento.
Estos elementos ornamentales fueron sometidos a limpieza integral, mejora del sistema hidráulico, tratamiento antical y reparación de elementos estructurales.
Desde el Consistorio se hace un llamamiento al uso responsable de estos espacios.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un pasajero agrede a un conductor de una guagua en Canarias y el resto de viajeros estalla: “¡Nos vamos a chocar. Para!
- Álvaro Recoba se enamora de la UD Las Palmas: 'Esto es muy lindo y hay que hacer historia
- El Gobierno inicia la contratación de un centenar de auxiliares de educación especial
- El Cupón de la ONCE deja cerca de un millón de euros en Canarias
- Ramírez y el fichaje imposible de McBurnie por la UD Las Palmas: 'A Oli le respetábamos el contrato y quería venir, pero deciden los agentes
- La fortuna ha dejado más de dos millones de euros en Canarias
- Maricas, sanitarios y aceptados
- Una década y media a la espera del enlace de Almatriche a Siete Palmas