Puerto del Rosario vuelve a lucir cuatro de sus fuentes

Puerto del Rosario vuelve a lucir sus fuentes después de llevar bastante tiempo apagadas. El Ayuntamiento capitalino ha reactivado cuatro fuentes ornamentales en la capital tras su reparación y acondicionamiento.

Estos elementos ornamentales fueron sometidos a limpieza integral, mejora del sistema hidráulico, tratamiento antical y reparación de elementos estructurales.

Desde el Consistorio se hace un llamamiento al uso responsable de estos espacios.