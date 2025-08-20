Puerto del Rosario vuelve a lucir cuatro de sus fuentes

El Ayuntamiento capitalino sometió los elementos ornamentales a una limpieza integral

La capital majorera vuelve a lucir cuatro de sus fuentes | LP/DLP

La Provincia

Puerto del Rosario

Puerto del Rosario vuelve a lucir sus fuentes después de llevar bastante tiempo apagadas. El Ayuntamiento capitalino ha reactivado cuatro fuentes ornamentales en la capital tras su reparación y acondicionamiento.

Estos elementos ornamentales fueron sometidos a limpieza integral, mejora del sistema hidráulico, tratamiento antical y reparación de elementos estructurales.

Desde el Consistorio se hace un llamamiento al uso responsable de estos espacios.

