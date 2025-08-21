Fuerteventura revive su pasado con las rutas culturales de “Paisajes con historia”

El Cabildo de Fuerteventura ha puesto en marcha un innovador proyecto titulado “Paisajes con historia”, una propuesta que busca acercar a residentes y visitantes al pasado de la isla mediante rutas culturales guiadas por enclaves clave del territorio majorero. Esta iniciativa está organizada por el Servicio de Patrimonio Cultural, que apuesta por un enfoque multidisciplinar para divulgar el rico legado insular de forma atractiva, accesible y gratuita.

El programa arranca con cuatro rutas interpretadas, diseñadas para ser vividas como un viaje al pasado. Estos recorridos no solo permiten explorar enclaves naturales de gran belleza, sino que integran una narrativa histórica que conecta el patrimonio arqueológico, paleontológico, arquitectónico, artístico y etnográfico.

Cada ruta ofrece una visión amplia del devenir histórico de Fuerteventura, desde sus primeros asentamientos hasta manifestaciones culturales más recientes. Se trata de una oportunidad única para aprender a interpretar el paisaje con una mirada patrimonial, comprendiendo cómo el entorno ha sido testigo y protagonista de la evolución de la isla.

Un paseo guiado por la memoria de Fuerteventura

Las rutas están concebidas como experiencias interpretativas guiadas, que invitan a conocer el territorio de manera cercana, dinámica y educativa. En lugar de ofrecer una simple caminata, los recorridos se convierten en una actividad divulgativa que conecta a los participantes con las múltiples capas de historia que se esconden en el paisaje.

Gracias a la combinación de rigor científico y un lenguaje ameno, los guías ayudan a los asistentes a entender la complejidad del patrimonio insular, fomentando el aprecio por su conservación y disfrute responsable.