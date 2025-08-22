Los empresarios de El Castillo se hartan de la inseguridad en la zona

Rabia, desolación y tristeza. Esta trilogía embarga a empresarios y vecinos de la zona turística de El Castillo, en el municipio de Antigua, ante la situación de inseguridad que denuncian padecer. Robos, ataques, trifulcas y actos violentos no solo en horario nocturno, sino a plena luz del día y acusan a las instituciones con competencias en seguridad ciudadana de no actuar. Avisan que la situación está llegando al límite y que muchos empresarios se plantean cerrar sus negocios cansados de la falta de protección en que se encuentra atrapada la zona.

Una oleada de robos y otros incidentes han hecho saltar la alarma entre comerciantes y residentes que muestran su preocupación ante la delicada situación que viven. Un solo empresario ha sufrido tres robos en una semana. Aseguran sentirse abandonados por las instituciones públicas y que la falta de seguridad está acabando con sus comercios y la tranquilidad en la localidad con la consiguiente mala imagen para el turismo.

Desde la Asociación de Empresarios de El Castillo (AECA), que ha venido denunciado desde hace tiempo la grave situación de inseguridad que sufren, señalan que «no paramos de recibir mensajes y llamadas de socios y residentes. Han entrado a robar en negocios, han atracado a vecinos, han sido atacados con violencia en plena calle, mientras todos los responsables políticos callan».

Los empresarios dirigen sus quejas hacia el Ayuntamiento de Antigua, Cabildo de Fuerteventura y Delegación del Gobierno. «Nadie actúa. Todos son cómplices. AECA y los vecinos alzamos la voz. El Castillo está acabado si no hacemos nada».

Un empresario de la citada localidad turística, que pide no revelar su identidad ni el nombre de su tienda para evitar represalias, especialmente de los delincuentes, mostró su enorme preocupación por el intento de robo en su negocio hace escasos días, aunque finalmente ante el ruido de la sirena de la alarma abortó la operación de los ladrones.

«No ha sido el único incidente, tres establecimientos fueron asaltados esta semana ocasionando graves desperfectos y daños materiales. Estamos muy preocupados por la falta de seguridad, no es normal tantos robos en tan poco tiempo, necesitamos mas garantías o tendremos que cerrar los negocios», señaló un empresario afectado a Onda Fuerteventura.

Vicente Peláez, uno de los empresarios más populares en El Castillo, denunció en redes sociales que «llevo en Fuerteventura 35 años y tengo que decir, una vez más, que nunca he visto el abandono que tenemos por parte de los políticos como actualmente tenemos». Además, añade que «El Castillo está condenado a la ruina si no ponemos pie en pared y hacemos frente común para evitar que se siga deteriorando».

Los comerciantes y vecinos de Caleta de Fuste aseguran que nunca habían sentido la inseguridad que están viviendo. «Tanto de noche como de día. Robos y falta de limpieza son las principales denuncias que hacen al Ayuntamiento».

Falta de efectivos

Uno de los problemas de la inseguridad que sufre El Castillo se localiza en la falta de agentes tanto de la Guardia Civil como de la Policía Local. Esta situación ha generado cierta anarquía en la localidad, denunciada en múltiples ocasiones por empresarios y vecinos.

Desde AECA se hacen eco de la denuncia pública del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de Canarias (SPPLB) sobre la falta de efectivos, medios y apoyo institucional en la Policía Local de Antigua. «El municipio dispone de solo 19 agentes de los 38 necesarios, de los que tres de ellos ejercen labores administrativas en las oficinas, existen turnos sin cubrir y no hay servicio de Policía Local en horario nocturno».

Asimismo, agregan que «los propios agentes han reconocido que las cámaras instaladas son solo para control de tráfico, no para seguridad ciudadana, mientras que negocios, residentes y turistas son víctimas de robos, atracos, agresiones y vandalismo de manera reiterada, sin respuesta efectiva ni de Policía Local ni de Guardia Civil».

Por último, los empresarios y los residentes no descartan realizar acciones de protesta para hacer visible su descontento con la inseguridad y otros asuntos relacionados con la localidad. «Debemos estudiar si salimos ya a la calle. No podemos permitir lo que estamos sufriendo no solo con los actos vandálicos, sino con la indiferencia de las instituciones», señaló un empresario afectado.