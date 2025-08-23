Los pacientes del Hospital Virgen de la Peña le otorgan un sobresaliente

El Hospital Virgen de la Peña ha obtenido una nota de 9,04 en la Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria (ESAH) correspondiente al año 2024, la segunda puntuación más alta otorgada a un centro hospitalario público del Archipiélago en esta edición, según informa la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

La encuesta, realizada por el Servicio Canario de la Salud (SCS) sobre una muestra de 365 pacientes, pretende medir la calidad de la actividad asistencial y la satisfacción de las personas usuarias con la atención recibida durante el ingreso. La puntuación obtenida en esta ocasión mejora la valoración respecto a años anteriores.

Entre los datos recabados del centro hospitalario majorero destaca que el 98,62 por ciento de los pacientes se muestra satisfecho o muy satisfecho con el trato recibido por parte del personal médico, y el 99,72 por ciento de las personas encuestadas valoró de forma positiva la atención del personal de enfermería.

Asimismo, se constata también en la encuesta que el 96,79 por ciento de los encuestados se muestra muy satisfecho con la atención del personal administrativo del centro hospitalario. En relación con los celadores, el 96,89 por ciento de los pacientes se mostró satisfecho con el trato recibido y el 98,60 por ciento de los usuarios valoró de forma positiva la atención del personal de limpieza.

En cuanto a los servicios médicos del centro, las unidades de Nefrología, con una puntuación media de 9,80, y de Otorrinolaringología, con 9,76, son las mejor valoradas por los pacientes. También figura entre las más votadas Cuidados Paliativos, con un 9,50.

La atención recibida en paritorios es valorada como buena o muy buena por el 95,65 por ciento de las pacientes. Además, el 89,58 por ciento asegura haber recibido información sobre los beneficios de la lactancia materna, y el 93,88 por ciento sobre los cuidados del recién nacido.

De la evaluación que realizan los usuarios a través de la ESAH, destaca, además, la satisfacción con respecto a su intimidad, parámetro en el que el 98,90 por ciento de los pacientes considera bueno o muy bueno el grado de intimidad que se les garantizó, tanto en la habitación como en las pruebas durante su estancia en el centro hospitalario.

De igual modo, los resultados reflejan una alta satisfacción en la mayoría de los pacientes con la información recibida acerca de la evolución de su enfermedad y de las pruebas que les hicieron. Por otro lado, el 96,70 por ciento de las personas ingresadas refiere que el personal de la planta se dirigió a ellas por su nombre.

Por lo que respecta a otros aspectos que se han tenido en cuenta como la limpieza, la señalización y el nivel de ruidos en el centro hospitalario, reciben buenas valoraciones por parte de las personas ingresadas durante 2024.

Más mujeres

El estudio realizado en la Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria (ESAH) relativa al ejercicio del año pasado a través del Servicio Canario de Salud (SCS) se centró en las opiniones de 365 pacientes, siendo el 58 por ciento de las personas encuestadas mujeres y el 42 por ciento hombres.