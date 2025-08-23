Los vecinos de Antigua salieron este sábado a la calle para mostrar de nuevo su rechazo a la instalación de una antena para telefonía móvil de unos 30 metros de altura, que pueden llegar a los 50 metros, cerca de las viviendas.

Los manifestantes, que partieron desde el camino de Las Piletas y recorrieron las principales calles del pueblo portando pancartas, reiteran su denuncia a la polémica infraestructura telefónica por los efectos a la salud de las personas, porque quieren un barrio habitable y digno, porque tienen derecho a decidir sobre el territorio y que existen alternativas a la ubicación.

Los vecinos de Antigua dicen no a la antena. / Onda Fuerteventura

«Nuestra salud no se venden», señalaron durante la protesta.