Los vecinos de Antigua dicen no a la antena
Los manifestantes, que partieron desde el camino de Las Piletas y recorrieron las principales calles del pueblo portando pancartas, reiteran su denuncia a la polémica infraestructura telefónica
Los vecinos de Antigua salieron este sábado a la calle para mostrar de nuevo su rechazo a la instalación de una antena para telefonía móvil de unos 30 metros de altura, que pueden llegar a los 50 metros, cerca de las viviendas.
Los manifestantes, que partieron desde el camino de Las Piletas y recorrieron las principales calles del pueblo portando pancartas, reiteran su denuncia a la polémica infraestructura telefónica por los efectos a la salud de las personas, porque quieren un barrio habitable y digno, porque tienen derecho a decidir sobre el territorio y que existen alternativas a la ubicación.
«Nuestra salud no se venden», señalaron durante la protesta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cae en Vecindario un fugitivo con ocho órdenes de búsqueda y captura
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Captura de gallos y gallinas en La Paterna: 107 aves retiradas para hacer frente a la plaga de ratas
- El regalo del Cabildo de Lanzarote a Pedro Sánchez: al presidente español le llamó la atención y se lo llevaron a La Mareta
- Vecinos de Guanarteme ya no pueden más: piden el cierre nocturno del parque por ruidos
- Pintoresca y de aguas tranquilas: la joya secreta de Gran Canaria que sorprende a primera vista
- Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones: ”Con otros presidentes sí podíamos faenar”
- Helado infinito y barcos de sushi: el nuevo templo japonés que llega a Gran Canaria