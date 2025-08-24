Antigua
La Policía Canaria patrullará en la zona de Caleta de Fuste
Los agentes de la Policía Autonómica en coordinación con la Policía Local de Antigua, reforzarán los servicios preventivos, el control y la seguridad en todo el municipio
M. R. P.
El Ayuntamiento de Antigua ha anunciado que tras trasladar al Ejecutivo del Gobierno de Canarias y a la Dirección General de Seguridad en Canarias, la necesidad de reforzar la seguridad especialmente en la localidad turística de Caleta de Fuste, ha recibido la confirmación positiva de apoyar este objetivo.
«Tras solicitar directamente al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la necesidad de contar en el Municipio con más efectivos de seguridad, el director general de Seguridad del Gobierno de Canarias, David del Pino, ha confirmado el desplazamiento inmediato de agentes de la Policía Autonómica» afirma el alcalde, Matías Peña.
Los agentes de la Policía Autonómica en coordinación con la Policía Local de Antigua, reforzarán los servicios preventivos, el control y la seguridad en todo el municipio, pero especialmente en la localidad turística de Caleta de Fuste, según fuentes municipales.
La Asociación de Empresarios de AECA ha venido denunciando desde muchos meses la inseguridad que padece desde hace tiempo la citada zona turística con robos, atracos y agresiones.
