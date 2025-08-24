Tuineje actualiza las ayudas sociales vigentes desde el 2009

El Ayuntamiento de Tuineje ha aprobado en sesión plenaria, de manera unánime, la nueva ordenanza municipal de Ayudas Sociales, una normativa que sustituye a la vigente desde 2009 y que incorpora un marco más amplio y adaptado a la realidad actual del municipio. Una de las principales novedades se localiza en un nuevo procedimiento más ágil para la gestión de los expedientes de urgencia y emergencia social, con el objetivo de dar respuesta de manera rápida a situaciones que pongan en riesgo la seguridad o el bienestar de las personas afectadas, así como la ampliación del perfil de las personas beneficiarias. .

La normativa establece tres bloques de ayudas. El primero se centra en cubrir necesidades básicas, como alimentación, con atención específica a dietas especiales, vestido, higiene, suministros esenciales de la vivienda, medicamentos o gastos vinculados al alquiler, hipotecas y comunidades de vecinos.

El segundo bloque recoge las denominadas prestaciones complementarias, orientadas a favorecer la autonomía y mejorar la calidad de vida. Incluye desde la adaptación de viviendas para personas con movilidad reducida hasta la adquisición de mobiliario y electrodomésticos. También contempla apoyos en salud, como gafas, audífonos, prótesis o tratamientos terapéuticos, así como ayudas vinculadas a la educación, guarderías, material escolar, comedor y transporte. Además, se incluyen medidas de apoyo al empleo, como la financiación de formación y gastos asociados a la inserción laboral.

El tercer bloque agrupa las prestaciones de carácter urgente o extraordinario, pensadas para responder a situaciones críticas. En este apartado se contemplan, por ejemplo, limpiezas con riesgo sanitario, gastos de sepelio, intervenciones médicas específicas o alojamiento temporal de emergencia.

"Un paso importante"

La alcaldesa de Tuineje, Candelaria Umpiérrez, destacó que el acuerdo adoptado «es un paso importante para mejorar tanto el acceso como la eficacia de las ayudas sociales, con el objetivo de seguir trabajando por el bienestar de las personas más vulnerables de nuestro municipio».

Por su parte, el edil de Servicios Sociales, Pedro Rodríguez, apuntó que la actualización de la normativa «supone la incorporación de nuevos conceptos y situaciones que no estaban contemplados en la normativa anterior, vigente desde el año 2009». Además, añadió que «hemos adaptado la normativa a las necesidades actuales del municipio, que llevaba 16 años sin actualizar y requería de un trabajo que se adaptara a las exigencias sociales de nuestro municipio».