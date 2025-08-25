José Vicente Calero, concejal del PP: «La Oliva es cada vez menos municipio turístico y selecto»

Han pasado dos años de la legislatura. ¿Qué conclusiones saca?

La conclusión es clara, a pesar de que el Ayuntamiento de La Oliva ha contado con los mayores presupuestos de la historia del municipio, lo que tenemos hoy son los peores servicios que recuerdan los vecinos. La gente paga sus impuestos y no ve reflejado los resultados en su día a día. Una de las quejas que nos trasladan los vecinos es la limpieza. Con los recursos disponibles, lo mínimo que deberíamos garantizar es un municipio limpio y bien cuidado, y, sin embargo, estamos peor que nunca.

El PP reclama reforzar el servicio de socorrismo en las playas para mejorar la seguridad de usuarios y turistas.

Las playas son una de las principales cartas de presentación de La Oliva, no solo para los turistas que nos escogen sino también para los vecinos del municipio que las disfrutamos todo el año. Sin embargo, actualmente sufrimos una situación alarmante por los graves incumplimientos por parte de la empresa que presta el servicio de socorrismo, y eso pone en riesgo la seguridad de todos. Desde el PP entendemos que debe adoptarse una solución transitoria hasta que se produzca la nueva licitación y adjudicación, en la que exigimos más personal, mejores condiciones laborales para los trabajadores, y materiales adecuados para garantizar un servicio de calidad. En seguridad no se puede ahorrar. Queremos un servicio de socorrismo con medios y con estabilidad los 365 días del año.

¿Ha sido muy crítico con la gestión del suministro de agua y los continuos cortes del suministro en el municipio de La Oliva?

La situación del agua en el municipio es insostenible como en el resto de la isla. Los cortes son continuos y forman parte de la rutina diaria de vecinos y empresarios. Los ciudadanos estamos cansados de la situación, pues no pedimos nada extraordinario, solo abrir el grifo y que salga agua en nuestras casas, en nuestros negocios, en los colegios, etc.. Todos entendemos que en un momento puntual pueda producirse una avería, pero lo que no se puede normalizar es que los cortes sean de forma continua. Este problema no tiene colores políticos, y lo que hace falta es liderazgo y gestión para solventarlo. El agua es un servicio básico, y no se está garantizado a los vecinos, ocasionando graves problemas en su día a día. Igualmente, las consecuencias son graves para los negocios: bares, peluquerías y otros comercios que se ven obligados a cerrar sus puertas cuando no tienen agua, con las pérdidas económicas que ello implica.

Se ha quejado que las mociones de su partido son sistemáticamente rechazadas por CC y PSOE. ¿Por qué?

Es una buena pregunta para realizar al grupo de gobierno, porque nosotros tampoco lo entendemos. Muchas de nuestras propuestas son razonables y en beneficio de los vecinos, pero se rechazan. Incluso les hemos dicho que, aunque voten en contra, al menos estudien las propuestas y valoren si pueden servir de base. Pero se rechazan por sistema. Nos han rechazado propuestas de bajada de impuestos, establecer bonificaciones, han rechazado la creación de zonas de sombras en los parques infantiles en el municipio de La Oliva. Aquí estamos para trabajar por el interés común de los ciudadanos. La política no debería consistir en bloquear lo que propone la oposición, sino en escuchar, dialogar y sumar entre todos. Nosotros vamos a seguir trabajando y demostrando ser una alternativa al gobierno actual de CC-AM y PSOE.

¿El incendio de la ermita de Puerto Escondido es el reflejo del abandono del patrimonio histórico en La Oliva?

En primer lugar, quiero reiterar nuestra condena a los hechos ocurridos en la ermita de La Capellanía o Puerto Escondido, que es un Bien de Interés Cultural (BIC). Nosotros sacamos un comunicado denunciando los hechos, pero lo incomprensible es que el Ayuntamiento no actuara de la misma forma. Debemos de poner en valor nuestro patrimonio y crear conciencia sobre la importancia del patrimonio. Nunca sabremos si el incendio se podía haber evitado con más diligencia, pero lo que sí sabemos es que el Ayuntamiento tenía una responsabilidad de protección que no ejerció. La instalación de cámaras de videovigilancia sería importante en determinados inmuebles del municipio. La realidad es que el patrimonio histórico en La Oliva y en Fuerteventura sigue siendo una asignatura pendiente por todas las instituciones, y lo estamos dejando morir cuando debería ser un elemento central de las actuaciones a realizar por parte de las instituciones para velar por nuestra identidad, nuestra oferta cultural y turística. Desde el PP lo tenemos claro y vamos a seguir defendiendo la protección y puesta en valor del patrimonio en La Oliva.

Una de las quejas de vecinos y turistas en la inseguridad que se vive en el municipio y especialmente en Corralejo. ¿Comparte sus quejas?

Nadie puede negar la sensación de inseguridad que se vive en Corralejo. Estoy convencido de que, si se hiciera una encuesta, la mayoría de los vecinos señalaría la seguridad como uno de los principales problemas, junto con la vivienda y el agua. Y no se trata solo de percepción los datos lo confirman. Hoy tenemos menos policías locales que en 2007, cuando la población ha aumentado en más de 10.000 habitantes, sin contar la población flotante. Eso significa que los recursos son claramente insuficientes. También faltan efectivos de Guardia Civil, y el Ministerio del Interior debe atender a la situación del municipio de La Oliva y Fuerteventura de forma inmediata. Quiero agradecer y poner en valor el trabajo de los agentes, que hacen un esfuerzo enorme en su día a día, pero la realidad es que con tan pocos recursos es imposible prestar el mejor servicio a vecinos y turistas.

¿Sigue siendo La Oliva un municipio turístico y selecto.... ?

Seguimos siendo un municipio turístico y selecto, pero cada día menos. Estamos en la cuerda floja. Debemos dejar de pensar que atraer más turistas siempre es mejor. Lo que necesitamos es un turismo de mayor calidad, que valore todo lo que ofrece nuestro municipio por nuestras playas, pero también el patrimonio, la cultura, el deporte, o la gastronomía. Queremos un turista que salga del hotel, que consuma en el destino y que deje riqueza en la isla. Tenemos una gran gastronomía en La Oliva, con establecimientos y cocineros que están apostando por el kmO en sus platos, y eso es un valor añadido que debemos aprovechar. Pero falta liderazgo y planificación por parte de la institución local para diversificar la oferta y consolidar a La Oliva como un destino de calidad y tener un turismo de mayor poder adquisitivo.

Su partido ha pedido reubicar puntos de basura para reducir las molestias a vecinos y evitar perjudicar la imagen turística.

La limpieza debe ser un servicio prioritario, no solo para garantizar la comodidad y el bienestar de los vecinos, sino también porque influye directamente en la imagen que proyectamos como destino turístico. Por eso proponemos la realización de un estudio riguroso que determine cuáles son los puntos más adecuados para ubicar los contenedores de manera que se minimicen las molestias a los residentes, y mejore la imagen de nuestro municipio.