‘Sahara, La barca del desierto’: una historia de amor y lucha en el Sáhara Occidental

El próximo 5 de septiembre, el Auditorio Insular de Fuerteventura acogerá una única función de la obra ‘Sahara, La barca del desierto’, un relato que entrelaza emociones personales con uno de los conflictos históricos más relevantes del norte de África: la lucha por la independencia del Sáhara Occidental.

Con una puesta en escena intensa y emocional, la obra retrata la vida de una enfermera canaria que, en los años 70, se traslada a El Aaiún con la intención de trabajar temporalmente en un hospital local. Sin embargo, lo que parecía un proyecto profesional sin mayor trascendencia se transforma en un viaje vital inesperado al enamorarse de Yahadih, un joven saharaui que acabará uniéndose al Frente Polisario, movimiento que lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui.

‘Sahara, La barca del desierto’ es mucho más que una historia de amor. Es también una reflexión profunda sobre los lazos entre Canarias y el Sáhara Occidental, una región cuya historia sigue marcada por el colonialismo, la ocupación y la resistencia. La obra retrata el despertar político y emocional de sus protagonistas en medio de un clima cada vez más convulso, al tiempo que evidencia la dimensión humana del conflicto saharaui.

El montaje está especialmente diseñado para conectar con el público canario, subrayando la vinculación histórica, cultural y afectiva entre Canarias y el Sáhara, dos territorios que han compartido más de lo que a menudo se recuerda.

Función única en Puerto del Rosario

La representación tendrá lugar el jueves 5 de septiembre a las 20:30 horas en el Auditorio Insular de Fuerteventura, situado en Puerto del Rosario. El precio de las entradas es de 5 euros, lo que facilita el acceso a una propuesta cultural que invita a la reflexión y al conocimiento del pasado reciente del Archipiélago y sus lazos con África.

Este evento forma parte de la agenda cultural de septiembre en Fuerteventura y promete ser uno de los momentos más destacados del mes, tanto por la temática como por la calidad artística de la producción.