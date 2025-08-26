Gran Tarajal acoge dos jornadas sobre drones y realidad virtual

La Consejería insular de Nuevas Tecnologías reafirma su compromiso con la promoción de la innovación y la democratización del conocimiento digital en la Isla. En el marco de la 50º Semana de la Juventud, que se viene celebrando en Gran Tarajal, la Consejería desarrollará dos jornadas de actividades tecnológicas gratuitas los próximos días 28 y 29 de agosto.

Las actividades, dirigidas a todos los públicos y pensadas para principiantes, se desarrollarán en dos áreas principales: Por un lado, Circuito de Drones FPV: vuela como un profesional, se instalará un circuito cerrado donde los asistentes podrán iniciarse en el emocionante mundo de los drones FPV (First Person View).

De la mano de profesionales del sector, los participantes no solo podrán contemplar exhibiciones de pilotaje de alta velocidad, sino que también tendrán la oportunidad de pilotar un dron por sí mismos. Esta actividad, que combina destreza, coordinación y tecnología de vanguardia, busca despertar el interés por un sector en auge con múltiples aplicaciones profesionales y recreativas.

«Tras la excelente acogida que tuvieron estas actividades en Morro Jable, estamos muy ilusionados de traer esta propuesta a Gran Tarajal, coincidiendo con un evento tan importante como la Semana de la Juventud» señaló la consejera Carmen Alonso.

Además, añadió que «es una oportunidad fantástica para que los jóvenes de la isla se familiaricen con la tecnología de una manera totalmente innovadora y divertida, demostrando que el ocio digital es un campo lleno de posibilidades y creatividad».

Realidad virtual

Por otro lado, la segunda actividad se titula Impresión en Realidad Virtual: un viaje a otros mundos, y permitirá a los asistentes sumergirse en experiencias de realidad virtual (VR) a través del uso de las últimas gafas del mercado.

Los participantes podrán explorar mundos virtuales, interactuar con entornos inmersivos y vivir sensaciones únicas sin moverse de la playa.

El objetivo de este tipo de acciones son clave para fomentar la curiosidad y la formación en las tecnologías emergentes. Las actividades en Gran Tarajal son un paso más en la estrategia del Cabildo insular por posicionar a Fuerteventura como un referente en innovación y tecnología, ofreciendo a los ciudadanos y visitantes experiencias que unen el ocio con la formación digital.