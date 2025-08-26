El Parque Tecnológico de Fuerteventura quiere saber qué opinan los vecinos de los drones

El Parque Tecnológico de Fuerteventura SA, MP, en colaboración con Murzilli Consulting y DroneTalks, impulsa una encuesta anónima abierta a todas las personas mayores de 14 años que viven o trabajan en la Isla. El objetivo es conocer sus opiniones y prioridades sobre el desarrollo de nuevas tecnologías sostenibles de aeronaves. La consulta estará disponible en línea hasta finales de agosto de 2025 y requiere entre ocho y 10 minutos para completarse.

La participación ciudadana es clave para garantizar que estas innovaciones se adapten a las verdaderas necesidades de la comunidad insular, tal y como apuntan las entidades que están impulsando esta encuesta. Esta actuación está financiada con cargo al componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado con fondos Next Generation EU a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y Fondos Autonómicos (Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias, Cabildo de Fuerteventura y el Fondo de Desarrollo de Canarias).

El programa Canarias Geo Innovation Program 2030, centrado en su infraestructura Canarias Stratoport for HAPS & UAS, ubicada entre Puerto del Rosario y Tetir, explora las operaciones de aeronaves no tripuladas y drones de baja emisión de ruido, priorizando el uso de tecnologías sostenibles, con plataformas propulsadas por motores eléctricos, algunos alimentados por energía solar, con la capacidad de mantenerse en vuelo durante días.

Estas tecnologías están diseñadas para mejorar la vida cotidiana, proteger el medioambiente y reforzar la seguridad en la Isla.