Un canario conquista el Golden Peak: Armando Marco Placeres, primer español en escalar la mítica cima del Karakorum

El Golden Peak, también conocido como Spantik, es una montaña majestuosa situada en el macizo del Karakorum, en Pakistán. Con una altura cercana a los 8.000 metros, representa uno de los retos más exigentes para cualquier alpinista. En este verano de 2025, el canario Armando Marco Placeres Suárez, natural del municipio de Antigua, ha logrado lo que ningún español había conseguido hasta ahora: coronar esta cima legendaria.

Con un gesto simbólico cargado de emoción y orgullo, Placeres desplegó en la cumbre una bandera con el lema: “Antigua, Fuerteventura, Canarias: Escalando el mundo”. Esta imagen, enviada tras alcanzar la cima, ha recorrido las redes sociales y medios locales, convirtiéndose en un símbolo del esfuerzo, la resistencia y el amor por la tierra natal.

En palabras del propio alpinista, recogidas en un mensaje enviado tras alcanzar el objetivo: “Casi me dejo la vida, pero lo logré.”

Una frase que resume la crudeza de la ascensión, llevada a cabo bajo condiciones climáticas extremas, con una dificultad técnica muy elevada y rutas sin abrir previamente.

Un ascenso épico junto a un equipo internacional

La hazaña no fue en solitario. Armando Placeres formó parte de un equipo de gran experiencia y profesionalidad, acompañado por los alpinistas Max Kumail y Hussain, del equipo Explore Base YK2. Juntos enfrentaron temperaturas bajo cero, riesgos constantes de avalanchas y la necesidad de abrir nuevas rutas de ascenso.

Según informó la Federación Internacional de Alpinismo de Pakistán, el éxito se debió en gran parte a la “sabiduría y templanza” del grupo, destacando la preparación y madurez del equipo durante todas las fases de la expedición.

El logro no ha pasado desapercibido en su tierra natal. Desde el municipio de Antigua, en Fuerteventura, las autoridades locales mostraron su admiración y agradecimiento por el gesto del alpinista.

El alcalde de Antigua, Matías Peña García, manifestó: “Felicitamos a Armando y agradecemos el gesto de llevar nuestra bandera hasta lo más alto del mundo”.

Por su parte, el concejal de Deportes, Samuel Torres, recordó que el deportista se presentó en el consistorio antes de partir para solicitar la bandera oficial del municipio. “Nos envía ahora esta impresionante imagen en la cumbre, un orgullo para todo el municipio”, expresó.

El Golden Peak: una montaña para valientes

Ubicada en el sector occidental del Karakorum, el Golden Peak (Spantik) alcanza una altitud de 7.027 metros y es conocido por su exigente ruta suroeste. Aunque no alcanza los 8.000 metros como los gigantes vecinos, su ascensión es considerada una de las más técnicas del macizo debido a su inestabilidad climática, glaciares traicioneros y la verticalidad de sus pendientes.

Por ello, que un alpinista español haya conseguido esta proeza representa un hito histórico para el deporte nacional, especialmente considerando que el ascenso fue realizado en condiciones adversas y en una ruta parcialmente nueva.