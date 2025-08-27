Fuerteventura Avanza sufre 15 bajas de sus 21 miembros

Fuerteventura Avanza (FA), el partido liderado por Peña Armas en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, investigado en la operación Odín por una presunta implicación en la adjudicación irregular de 36 contratos menores de obras y servicios entre los años 2021 y 2023, por un presupuesto superior al millón de euros, registra 15 bajas de los 21 miembros que concurrieron en la candidatura en las pasadas elecciones de mayo de 2023. La última fuga ha sido la de la concejala Ana Rodríguez Taisma, quien ayer presentó su renuncia al acta.

FA fue la gran sorpresa de los pasados comicios locales al Consistorio capitalino, pues concurría por primera vez, y logró un total de 2.672 votos que le supuso cuatro concejales. Se convirtió en la segunda fuerza política de Puerto del Rosario superando en votos al Partido Popular (PP) y PSOE, y solo superado por Coalición Canaria.

Sin embargo, muchos de los 21 candidatos de la lista que encabezó Peña Armas eran trabajadores del Ayuntamiento, por lo que la legislación impedía compaginar su labor de funcionarios públicos con el papel de políticos. Posteriormente, se fueron sumando peticiones de bajas por distintos motivos, laborales, principalmente.

Sin embargo, Javi Monserrat, por discrepancias con la dirección del partido abandonó el mismo, aunque continúa con el acta e ingresó en el grupo de los no Adscritos. Ante esta situación, la lista fue corriendo hasta el número 17, Alexis Cabello, que actualmente es concejal de FA.

La dirección del partido de Peña Armas anunció ayer la renuncia al acta de Ana Rodríguez Taisma «cerrando así una etapa de entrega y servicio público». Además, añadieron: «Queremos agradecer profundamente el tiempo, la dedicación y el compromiso que Ana ha mostrado durante estos dos años, tanto con nuestro proyecto político como con los vecinos y vecinas de Puerto del Rosario. Valoramos su sentido de la responsabilidad al dar este paso, entendiendo que ha sido una decisión personal y meditada, y le deseamos la mayor de las suertes en esta nueva etapa de su vida. Sabemos que, aunque deje la esfera política, seguiremos siendo compañeros de camino y de valores».