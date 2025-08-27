Fuerteventura promueve la artesanía tradicional con talleres de cestería y sombrerería

La artesanía vuelve a ocupar un lugar protagonista en la agenda cultural de Fuerteventura con una nueva edición de los “Talleres de Artesanía Tradicional”, una iniciativa organizada por el Cabildo de Fuerteventura a través de la Consejería de Turismo, en colaboración con el Patronato de Turismo, la Cámara de Comercio y la Consejería de Artesanía. Este programa, enmarcado en el proyecto ‘Fuerte por naturaleza’, busca preservar y transmitir oficios tradicionales que forman parte del patrimonio cultural de la isla, ofreciendo formación en dos especialidades fundamentales del saber artesanal majorero: cestería de palma y sombrerería tradicional. Impartidos por el artesano Ángel Nolasco Herrera, los talleres se desarrollarán entre septiembre y diciembre en dos localidades distintas. La cestería de palma se enseñará en Tiscamanita a partir del 8 de septiembre, con clases todos los martes en dos horarios diferentes: de 16:00 a 18:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, ambos para nivel de iniciación. La sombrerería tradicional tendrá lugar en Tindaya a partir del 10 de septiembre, cada jueves, también en dos franjas: de 16:00 a 18:00 horas para nivel iniciación y de 18:00 a 20:00 horas para nivel avanzado. Cada taller está limitado a un máximo de 10 participantes, lo que garantiza una atención personalizada y un aprendizaje de calidad, por lo que las personas interesadas deben inscribirse previamente llamando al 928 861 070, hasta completar el aforo disponible.

La presidenta del Cabildo, Lola García, ha subrayado que estas actividades suponen una herramienta valiosa para fortalecer la identidad cultural de Fuerteventura, apoyar a los artesanos, garantizar la transmisión del conocimiento y poner en valor una cultura que define al pueblo majorero. En esta misma línea, la consejera de Turismo, Marlene Figueroa, ha remarcado que la artesanía es también un recurso turístico de enorme valor, ya que permite a residentes y visitantes sumergirse en la autenticidad de la isla, en su historia y su esencia. Esta propuesta se alinea con un modelo de turismo más sostenible, donde la experiencia del viajero se enriquece mediante el contacto directo con actividades locales que promueven el respeto por el entorno y las tradiciones.

El proyecto cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que refuerza el papel de la artesanía como motor cultural y económico dentro del archipiélago canario. Con esta iniciativa, el Cabildo reafirma su compromiso con la protección de la cultura popular y la transmisión intergeneracional de conocimientos que corren el riesgo de desaparecer si no se promueve su enseñanza.

Más allá de la formación técnica, estos talleres se convierten en espacios de encuentro intergeneracional, donde los jóvenes pueden conocer de primera mano las historias, técnicas y valores que han sostenido durante siglos oficios como la cestería de palma —muy ligada a la vida rural majorera— o la sombrerería tradicional, una artesanía que no solo cumple una función práctica frente al clima insular, sino que también representa la estética y el carácter del campesinado de Fuerteventura.

Quienes deseen participar deben contactar directamente con la organización llamando al 928 861 070. Debido al número reducido de plazas, se recomienda realizar la inscripción con la mayor antelación posible. Estos talleres representan una oportunidad única para adentrarse en el patrimonio inmaterial de la isla, adquirir habilidades artesanales de gran valor y convertirse en parte activa de su conservación y proyección hacia el futuro.