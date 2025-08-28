Vivienda y aguas, las grandes quejas de la ciudadanía

La falta de agua, infraestructuras, planeamiento urbano y vivienda. Estas son las principales quejas de los vecinos de Puerto del Rosario y Pájara a la Diputada del Común, Lola Padrón, que recientemente visitó estos dos municipios majoreros acompañada de su equipo asesor. Otra de las quejas de los ciudadanos es la falta de respuesta de los ayuntamientos de Puerto del Rosario y Pájara a sus denuncias.

El alcalde de Puerto del Rosario, Cristóbal de Vera Cabrera, y María Franco Medina, concejala de Personal, Contratación, Régimen Interior y Relaciones Institucionales, recibieron a la delegación presidida por la alta comisionada de los derechos humanos en Canarias. En el encuentro se analizaron la veintena de quejas presentadas los por la ciudadanía y que en su mayoría se encuentran pendientes de respuesta por el Ayuntamiento.

Lola Padrón señaló: «Lo primero que hemos detectado es que existe una queja reiterada sobre la falta de contestación municipal a los escritos remitidos». Además, añadió que «por ello hemos propuesto que se designe una persona responsable que actúe como interlocutor y coordinador en las relaciones entre la corporación municipal y esta institución».

Padrón reconoció la disponibilidad mostrada por los representantes municipales y su compromiso por dar respuesta cuanto antes a las quejas recibidas. Los temas prioritarios que se trataron fueron sobre todo los relacionados con la falta de agua, y los cortes de suministro en muchas localidades del municipio como Ampuyenta, Almácigo, Llanos de La Concepción, Tefía y Guisguey, entre otras. Problemas de infraestructura, de planeamiento urbano que afectan también al estado de las carreteras, luminaria y de la llegada de la fibra e internet a estas localidades.

Asimismo, la Diputada del Común también reconoció tras la visita que «no se obvió el tema de la vivienda, que constituye una gran preocupación de la ciudadanía. Una de las más representativas ha sido la presentada por la Asociación Vecinal Los Pajeros de Guisguey, en la que se demanda la dotación de servicios básicos esenciales. Por ello, la Diputación del Común hará un seguimiento de este tema y se reunirá con la Asociación para conocer de primera mano la problemática del que es consciente el Consistorio.

Dos quejas en Pájara

El alcalde, Cristóbal de Vera, indicó: «Agradecemos la visita de la Diputada del Común al municipio como una reunión de coordinación para agilizar las respuestas y quejas que quedan pendientes de los ciudadanos y ciudadanas».

Con respecto al municipio de Pájara, la comitiva fue recibida por el alcalde accidental, el primer teniente de alcalde, Alexis Alonso y Evangelina Sánchez , concejala de Accesibilidad.

En este municipio sureño tan solo se han registrado dos quejas, pero una de ellas está relacionada con la accesibilidad en una vivienda que afecta a un residente de la localidad de Pájara. La queja presentada por un vecino a la que no se ha dado respuesta, «porque no puede ser que una persona esté encerrada en su municipio por una falta de respuesta al salir de su casa y que afecta no solo a la persona que la padece, sino a toda la familia y entorno».