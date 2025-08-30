La Oliva abre un museo para exponer la cultura del agua

En el municipio de La Oliva, el agua vuelve a ser protagonista. Ayer se inauguró el Centro de Interpretación de la Cultura del Agua, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento norteño, que pretende rescatar el legado hidráulico del norte de Fuerteventura y proyectarlo hacia el futuro. Los visitantes deberán abonar una entrada.

El museo se encuentra ubicado en dos joyas patrimoniales del siglo XVIII: el Aljibe del Veneno y el Aljibe Redondo, infraestructuras que durante siglos fueron esenciales para la supervivencia en una isla marcada por la escasez hídrica.

El Aljibe del Veneno, ahora convertido en espacio expositivo, ofrece una mirada profunda a los sistemas tradicionales de recogida, almacenamiento y distribución del agua. Paneles informativos, objetos históricos y recreaciones muestran cómo el agua no solo ha dado vida, sino también ha formado al paisaje y a la idiosincrasia de los majoreros y de su tierra árida y desértica.

Por su parte, el Aljibe Redondo se presenta como una cápsula del tiempo: vacío en su interior, permite al visitante contemplar su imponente arquitectura a través de cristaleras instaladas en el techo, una experiencia que invita a la reflexión sobre el ingenio de nuestros antepasados.

Uno de los elementos más llamativos del nuevo centro es la demostración del sistema de decantación de agua mediante un circuito cerrado, operado por un molino de Chicago, tecnología que fue muy popular en el campo majorero y que ahora revive como símbolo de sostenibilidad.

Este proyecto no se limita a la recuperación patrimonial. Se articula en torno a tres ejes: sostenibilidad, turismo y desarrollo social. La intención del Consistorio norteño es clara: convertir el agua en un hilo conductor que conecte pasado, presente y futuro, y que impulse una nueva forma de entender el territorio.

Por su parte, el concejal de Turismo y Medio Ambiente, David Fajardo, destacó que «con la reapertura del Aljibe del Veneno y Redondo continuamos poniendo el foco sobre esos bienes patrimoniales del municipio, unos elementos cargados de valor que parecían ser olvidados». Además, añadió que «con este nuevo enfoque, el interés turístico sirve como gancho para fomentar otros aspectos tales como el desarrollo social y la sostenibilidad, presentando a turistas, residentes y nuevas generaciones, la historia e identidad del pueblo majorero y su forma de aprovechamiento del agua en un medio tan árido como lo es Fuerteventura».

Entradas

Los visitantes al citado Centro de Interpretación deberán abonar una entrada . «Buscamos conseguir un retorno económico al Ayuntamiento, que se revertirá de forma directa en la gestión y futuras iniciativas de la misma índole», apuntó Fajardo.

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, puso de manifiesto la importancia de recuperar el patrimonio histórico de La Oliva; mientras que la presidenta del Cabildo, Lola García, consideró que ambos aljibes han suministrado agua al pueblo de La Oliva durante muchos años, «haciendo del agua un bien compartido y sagrado».

Estos espacios fueron inaugurados en diciembre de 2021 por la exalcaldesa Pilar González. Ahora, se reinaguran con algunas mejoras en el espacio museístico y en los elementos etnográficos. n